Несколько этажей жилого дома рухнули при взрыве в Подмосковье 6 8.09.2021, 8:15

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Есть пострадавшие.

В подмосковном Ногинске произошел взрыв газа в жилом доме, в результате обрушились конструкции трех этажей. Об этом сообщает РИА «Новости».

По предварительным данным, данным, есть пострадавшие, спасатели начали разбор завалов. Взрыв произошел на улице «28 июня».

По данным ТАСС, всего в доме девять этажей. Из-за взрыва в здании также выбило окна. В МЧС по Московской области подтвердили подтвердили взрыв, на место направлены экстренные службы. Как сообщил источник агентства, причиной взрыва стала утечка газа.

Согласно последним данным, три человека, в том числе двое детей, были спасены.

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