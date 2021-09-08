Несколько этажей жилого дома рухнули при взрыве в Подмосковье

Несколько этажей жилого дома рухнули при взрыве в Подмосковье6
- 8.09.2021, 8:15
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Есть пострадавшие.
В подмосковном Ногинске произошел взрыв газа в жилом доме, в результате обрушились конструкции трех этажей. Об этом сообщает РИА «Новости».
По предварительным данным, данным, есть пострадавшие, спасатели начали разбор завалов. Взрыв произошел на улице «28 июня».
По данным ТАСС, всего в доме девять этажей. Из-за взрыва в здании также выбило окна. В МЧС по Московской области подтвердили подтвердили взрыв, на место направлены экстренные службы. Как сообщил источник агентства, причиной взрыва стала утечка газа.
Согласно последним данным, три человека, в том числе двое детей, были спасены.