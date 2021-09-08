Беларусь окутала теплая воздушная масса
- 8.09.2021, 8:19
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Она будет определять погоду в стране.
Сегодня погоду в республике будут определять область повышенного атмосферного давления и теплая воздушная масса, поступающая с Западной Европы, пишет naviny.online.
По прогнозам синоптиков, ожидается небольшая облачность. Без осадков. Ветер юго-западный, западный слабый до умеренного.
Температура воздуха в регионах:
Брест +22..+24°C;
Витебск +20..+22°C;
Гомель +20..+22°C;
Гродно +21..+23°C;
Могилев +20..+22°C
Минск +19..+21°C.