Беларусь окутала теплая воздушная масса 8.09.2021, 8:19

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Она будет определять погоду в стране.

Сегодня погоду в республике будут определять область повышенного атмосферного давления и теплая воздушная масса, поступающая с Западной Европы, пишет naviny.online.

По прогнозам синоптиков, ожидается небольшая облачность. Без осадков. Ветер юго-западный, западный слабый до умеренного.

Температура воздуха в регионах:

Брест +22..+24°C;

Витебск +20..+22°C;

Гомель +20..+22°C;

Гродно +21..+23°C;

Могилев +20..+22°C

Минск +19..+21°C.

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