CNN раскрыл новые подробности операции по захвату вагнеровцев в Беларуси 8.09.2021, 8:34

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Что стало известно?

США помогали Украине при проведении операции по задержанию в Беларуси 33 боевиков частной военной компании Вагнера в июле 2020 года, сообщает CNN со ссылкой на бывших высокопоставленных чиновников украинской военной разведки.

По данным телеканала, Киев получил от Вашингтона финансирование и техническую помощь.

Кроме того, украинскую сторону по поводу организации операции консультировало ЦРУ.

В то же время неназванный высокопоставленный чиновник США заявил, что эти утверждения являются ошибочными.

По его словам, разведка США знала об операции, но не была к ней причастна.

Собеседник телеканала предположил, что заявления бывших сотрудников украинской разведки могут быть попыткой снять вину с Киева за провал операции.

Бывшие сотрудники украинской разведки рассказали телеканалу, что украинские агенты выдавали себя за сотрудников частной военной компании.

Они вербовали россиян якобы для защиты нефтяных объектов в Венесуэле, предлагая выгодные контракты на пять тысяч долларов в месяц, на самом деле намереваясь передать их Киеву.

Источник CNN сообщил, что «на эту приманку попались сотни потенциальных претендентов».

По словам офицеров разведки, цели сами начали присылать доказательства того своего военного опыта и даже конкретных боев и инцидентов, в которых они принимали участие, включая удостоверение личности и потенциально компрометирующие фотографии и видео, в том числе на востоке Украины.

В итоге сотрудники украинской разведки выбрали 28 россиян, связанных с незаконными операциями в Украине, и еще пятерых без каких-либо связей.

Россиянам сказали, что они будут отправлены в Турцию для транзитного рейса в Каракас. Источники сообщили CNN, что реальный план состоял в том, чтобы доставить их в Украину, где они могут быть арестованы.

Пандемия коронавируса неожиданно изменила план, когда Россия закрыла свои границы. Однако Москва разрешала поездки в Беларусь. Согласно украинским источникам, ничего не подозревающих новобранцев на автобусе доставили по суше в Минск, откуда, как они думали, скоро отправятся в Венесуэлу.

Собеседники телеканала отметили, что неудача с операцией стала серьезным ударом для украинской разведки, которая, по их словам, работала над тем, чтобы поймать российских подозреваемых в течение почти 18 месяцев.

Украинские официальные лица не ответили на запрос CNN о комментарии.

Что известно о «спецоперации» по задержанию боевиков ЧВК Вагнера

29 июля 2020 года белорусские силовики заявили о задержании 33 боевиков подконтрольной Кремлю неофициальной частной военной компании Вагнера. Через несколько дней, 2 августа, прокуратура Беларуси выбрала им меру пресечения в виде ареста.

В Минске заявили, что целью бойцов ЧВК была дестабилизация ситуации в стране перед президентскими выборами. Часть задержанных воевала на Донбассе на стороне «ДНР» и «ЛНР». Вопреки ходатайству Украины об их экстрадиции, Беларусь отдала наемников РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал такое решение несправедливым и не соответствующим дружественным межгосударственным отношениям.

При этом, по данным журналиста Юрия Бутусова, на самом деле прибытие вагнеровцев в Беларусь являлось частью операции украинских спецслужб, которые пытались выманить их из РФ.

Ранее эти боевики участвовали в боевых действиях на Донбассе и причастны, в частности, к уничтожению самолета Ил-76 в июне 2014 года, в результате чего погибли 49 украинских военнослужащих.

Кроме того, журналистка Янина Соколова обнародовала аудиозапись, на которой предположительно зафиксированы переговоры наемников с оперативником СБУ под прикрытием, который их вербовал.

В конце концов Бутусова и Соколову вызвали на допрос в ГБР по делу о разглашении секретных сведений.

Украинская власть заявила, что никакой спецоперации против ЧВК Вагнера спецслужбы не проводили.

Но в июне в интервью на телеканале 1+1 Зеленский заявил, что история с задержанием «вагнеровцев» в Минске летом 2020 года не была операцией Украины, а идея исходила от других стран. Президент также сказал, что просил белорусского диктатора Александра Лукашенко выдать задержанных «вагнеровцев». Тогда в Офисе президента заявили, что слова Зеленского о спецоперации переврали.

Пятый президент Петр Порошенко в декабре 2020 года заявил, что лично санкционировал спецоперацию в 2018 году. По словам советника председателя ОП Алексея Арестовича, если операция и была, ее мог сорвать сам Порошенко.

В марте в Госбюро расследований заявили, что допрашивали главу ОП Андрея Ермака по делу о срыве «спецоперации» украинских спецслужб против ЧВК Вагнера.

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