Эксперты назвали самую полезную для здоровья рыбу 8.09.2021, 8:58

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Она богата витаминами и минералами, которые помогают укреплять иммунную систему.

Рацион питания играет большую роль в общем здоровье человека. Известно, что одним из самых полезных продуктов является жирная рыба. Она богата различными витаминами и минералами, которые помогают укреплять иммунную систему, пишет u-news.com.ua.

Чаще всего эксперты по здоровому питанию рекомендуют включать в еженедельный рацион лосося. Чем же он полезен на самом деле?

Много витамина B12

Если в организме недостаток этого витамина, человек начинает чувствовать слабость, теряет вес и даже впадает в депрессию. Это связано с тем, что B12 является важным питательным веществом для поддержания здоровья нервной системы и клеток крови.

Поскольку наш организм не в состоянии накапливать B12, важно получать вещество с пищей. Одним из лучших помощников в этом может стать лосось. Для сравнения: рекомендуемая MayoClinic суточная доза B12 составляет 2,4 микрограмма, а в 85 граммах рыбы содержится около 2,38 микрограмма.

Для здоровья сердца

Жирные кислоты омега-3 чрезвычайно полезны для поддержания здоровья сердца. Омега-3 жирные кислоты содержатся в семенах льна, чиа, некоторых орехах и лососе. Причем рыба считается одним из богатейших источников этих кислот. Согласно научной статье в Circulation, омега – 3 улучшают работу сердца, снижая уровень триглицеридов и повышая уровень «хорошего» холестерина в крови.

Уменьшает воспаление

Хроническое воспаление в организме может привести к ряду проблем со здоровьем, таким как болезни сердца и диабет. Снизить его могут все те же омега-3. Согласно исследованию, опубликованному в Biochemical Society Transactions, EPA и DHA (два типа жирных кислот омега-3) имеют выраженный противовоспалительный эффект на клеточные мембраны.

Улучшить здоровье мозга

Исследование, опубликованное в Journal of Nutrition, показало, что мощные питательные вещества, содержащиеся в рыбе, включая лосося, такие как витамин D, Витамин B, магний и селен, могут положительно влиять на когнитивные функции. Среди участников старше 65 лет, которые ели рыбу более одного раза в неделю, наблюдалось значительное улучшение в работе мозга, по сравнению с тем, кто ел менее одной порции рыбы в неделю.

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