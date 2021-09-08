Байден: У Китая есть серьезные проблемы с талибами 8.09.2021, 9:19

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ДЖО БАЙДЕН

Россия тоже пытается понять, что ей делать.

Президент Соединенных Штатов Джо Байден считает, что Россия, Иран и Китай попытаются достичь договоренностей с радикальным движением Талибан. В то же время США не планируют спешить с признанием правления талибов.

Об этом сообщает Reuters.

Россия и ряд других стран получили от талибов приглашение на церемонию представления нового афганского правительства.

«У Китая есть серьезные проблемы с талибами. Они попытаются выработать некоторые договоренности с талибами, я уверен, как и Пакистан, Россия, Иран. Они все пытаются понять, что теперь им делать», — заявил Байден.

Талибан в Афганистане: что происходит?

15 августа боевики захватили столицу Афганистана Кабул, а вскоре провозгласили образование «Исламского эмирата Афганистан».

На фоне захвата власти талибами из Афганистана началась массовая эвакуация дипломатов, тысячи людей собрались возле международного аэропорта Кабула, пытаясь покинуть страну. Вечером 30 августа аэропорт Кабула оставил последний самолет с американскими военными.

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