«Таможенники были поражены» 8.09.2021, 9:25

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В Германии и России нашли контрабандные сигареты, следовавшие из Беларуси в Великобританию.

Немецкие и российские таможенники отчитались сегодня о двух случаях контрабанды сигарет. Оба груза отправлялись в Великобританию. И в обоих случаях таможенники заподозрили, что в нелегальных схемах участвуют сигареты из Беларуси, сообщает onliner.by.

Одну из партий перехватили в берлинском аэропорту. Таможенники решили проверить посылки и были поражены, сообщает сайт немецкой таможни. Вместо дешевых товаров для туризма там было 40 тысяч пачек сигарет, предположительно, из Беларуси.

Судя по документам, эти сигареты пытались отправить из немецкого Лейпцига в Великобританию. В отношении отправителя возбудили уголовное дело, а контрабандные сигареты были конфискованы.

Еще более серьезную партию нашли на таможне в Санкт-Петербурге. Сотрудники посчитали контейнер подозрительным и не ошиблись. В итоге в холодильных агрегатах обнаружилось более 360 тысяч пачек сигарет.

На этикетах значилось, что сигареты произведены в Европе, но предварительный анализ штрихкода показал, что они из Беларуси, сообщает Северо-Западное таможенное управление.

Партию товара пыталась вывезти в Великобританию фирма, зарегистрированная в Московской области. По предварительным оценкам, стоимость изъятой партии сигарет составляет порядка 273 тысяч долларов.

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