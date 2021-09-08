Позор российских кораблестроителей 6 Александр Коваленко, sprotyv.info

8.09.2021, 9:40

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фото: РИА НОВОСТИ

Что известно о фрегате проекта 11356?

В последние несколько лет я регулярно пишу о том, как Российская Федерация, оказавшись под действием западных санкций не способна реализовать ряд проектов, зависимых от высокотехнологичного оборудования. Причем это касается абсолютно всех областей и отраслей. Но, немного реже я упоминаю о том, что именно украинские санкции произвели к краху целых проектов, фактически, поставив на них крест. И на этой неделе об одном таком проекте вновь заговорили, но уже в совершенно другом контексте.

Так, намедни стало известно о том, что «Зоря-Машпроект» заключила контракт с Индией на поставку газотурбинных корабельных установок М7Н2, мощность 58 тыс л.с., предназначенных для строящихся на верфи компании Goa Shipyard Limited фрегатов типа Talwar.

Казалось бы, неплохая сделка для госпредприятия «Заря» — «Машпроект» и этим все бы и ограничилось, если бы не тот факт, что фрегаты типа Talwar это российский проект 11356, которые россияне вынуждены были продать Индии, поскольку не смогли их достроить без поставок украинских ГТУ. Более того, импортзаместить их россияне, не смотря на боевой настрой и обещания, тоже, так и не смогли!

Напомню, что Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь» должен был построить для нужд ВМФ РФ шесть фрегатов проекта 11356. Построить он успел 3 корабля, но после ввода санкций Украиной на поставку ГТУ программу россиянам пришлось приостановить. Импортзаместить украинские силовые установки россиянам не удалось и они вместо фрегатов решили сосредоточиться на производстве корветов проекта 20386 и МРК проекта 21631. У МРК проекта 21631, кстати, с силовой установкой тоже не все “слава богу” после отказа немецкой компании MTU поставлять в Россию свои дизеля.

Что же до фрегатов проекта 11356 то в 2018 году России все же удалось продать 4-й и 5-й недостроенные корабли Индии, на очень невыгодных для себя условиях. Например, продажа осуществлялась в рупиях и с учетом нестабильного курса этой валюты, россияне потеряли с момента сделки и оплаты за года — $30 млн, в последующий год эта сумма уже составила $55 млн.

Забавно то, что продав 4-й и 5-й недостроенные фрегаты, они так и не смогли определить 6-й боевой корабль, корпус которого до сих пор стоит «законсервированный» на Прибалтийском судостроительном заводе «Янтарь» без малого как шестой год к ряду.

Между тем, в июне этого года на верфи Goa Shipyard Ltd (GSL) был заложен киль второго фрегата типа Talwar он же проект 11356, для нужд ВМС Индии согласно вышеупомянутому контракту от 2018 года о передаче материалов и комплектующих, для постройки двух фрегатов данного проекта уже на мощностях Индии.

Фактически, Украина своими санкциями сделала невозможным дальнейшую реализацию перспективного проекта 11356 для ВМФ РФ и иного варианта, годы спустя, кроме как продажи за рубеж, у России не осталось. И это еще Москве повезло, что данным кораблем заинтересовались в Нью-Дели.

С другой стороны, Украина, в отличие от РФ ничего не потеряла, ее ГТУ как были востребованы, так и остались. А вот потенциал обновления российского флота, в отличие от индийского, конечно же, просел. Да и репутационные потери какие – великая морская сверхдержава не смогла справиться с заменой силовой установки, и вынуждена распродавать свои недостроенные корабли за девальвирующую национальную валюту, не являющуюся даже свободно конвертируемой и вообще, продавать проект в целом. Да и не забываем, что, имея при этом недостроенный корабль, мотающий 6-й год в консервации, который до сих пор пока никого не заинтересовал.

Величие! Немного поржавевшее, но величие же!

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко sprotyv.info

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