На Филиппинах нашли новый вид пещерных рыб 8.09.2021, 10:08

У них белое тело и красные плавники.

Зоологи из Сингапура и Филиппин открыли новый вид рыб, который обитает в подземных водоемах в пещерах на острове Минданао, сообщает nv.ua.

Это первый представитель семейства карповых среди пещерных рыб Филиппин, отметили ученые из Национального университета Сингапура и Филиппинского университета в городе Лос-Баньос.

Рыба, которая достигает в длину 8−10 сантиметров, принадлежит к роду Barbodes. Этот род включает более сорока видов средних и мелких пресноводных рыб, которые живут преимущественно в Юго-Восточной Азии.

Ранее среди представителей рода был известен только один подземный вид — Barbodes microps. В ходе жизни в пещерах у рыб этого вида значительно уменьшились глаза, а у некоторых экземпляров они полностью отсутствуют.

В отличие от Barbodes microps, новый вид не лишен зрения и имеет хорошо различимые глаза. Но подземная жизнь наложила отпечаток и на его внешность. Рыбы почти лишены пигментации, у них белое тело и красноватые плавники.

Все другие сородичи (кроме обитающего в пещерах B. microps) имеют тело с черными пятнами, полосами, точками и треугольными отметинами; тело и плавники у B. microps кажутся бесцветными (но информация о цветах рыбы при жизни отсутствует).

Добавим, название вида представляет собой комбинацию греческих слов pyr, означающих огонь, и pholeos, что означает пещера. Свое название рыба получила из-за огненно-красных плавников и места своего обитания.

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