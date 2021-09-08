Медики рассказали, как вакцинироваться, чтобы защитить себя от постковидного синдрома 1 8.09.2021, 10:30

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Исследования подтвердили правильность этой стратегии.

По данным Роспотребнадзора, вакцинация может улучшить состояние пациентов при посткоидном синдроме, пишет cursorinfo.co.il.

По данным ведомства, вакцинация против COVID-19 переносится людьми с посткоидным синдромом так же, как и теми, у кого этого синдрома нет. Кроме того, они утверждают, что вакцинация может даже улучшить состояние пациента.

Александр Горелов, заместитель директора по научной работе Центрального эпидемиологического научно-исследовательского института Роспотребнадзора, сказал, что исследование подтверждает эти утверждения.

Существуют данные, что посткоидный синдром уходит после первой дозы вакцины, то есть состояние пациента может улучшиться.

Горелов еще добавил, что вакцинироваться следует через полгода после коронавируса.

Титр нейтрализующих антител начинает снижаться через 50 дней после заболевания. У большинства через 4-6 месяцев этот показатель достигает минимума. Можно дождаться этого момента, чтобы сделать прививку. Но если человеку сделать прививки раньше, ничего страшного с ним не случится, пояснил он.

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