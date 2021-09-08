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«Игорь ходит на заседания в маске, чтобы скрыть улыбку»

  • 8.09.2021, 10:51
  • 5,432
«Игорь ходит на заседания в маске, чтобы скрыть улыбку»
Игорь Лосик

Как белорусские герои ломают шаблон системе.

Что думают о своем суде участники «дела Тихановского»?

Дарья Лосик, жена блогера Игоря Лосика, сообщила Naviny.by, что муж в письмах называет суд «смехопанорамой» и ходит на заседания в маске, чтобы скрыть улыбку: «Берет слово «суд» в кавычки, потому что это судилище».

Сергей Тихановский пишет из СИЗО, что суд продлится, возможно, до ноября. Считает, что на Новый год уже не будет в Гомеле.

Оператор блогера Артем Саков пишет: «Если я такой «преступник», то пусть дают высшую меру наказания. Судя по тому, как проходят будни, понимаешь, что тебе показывают всеобщую заинтересованность в отсрочке».

Николай Статкевич не посещает заседания: он сам потребовал этого от суда, а затем был удален до прений сторон.

Напомним, с 24 июня в гомельском СИЗО-3 идет закрытый суд над блогерами Игорем Лосиком, Сергеем Тихановским, Владимиром Цыгановичем, политиком Николаем Статкевичем, оператором Артемом Саковым, модератором соцсетей Дмитрием Поповым.

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