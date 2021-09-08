Ученые раскрыли пивной секрет 9000-летней давности 8.09.2021, 11:12

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Фото: Jiajing Wang

Археологи совершили удивительное открытие на раскопках в Китае.

Археологи были ошеломлены, обнаружив рецепт рисового пива возрастом 9000 лет в древней керамике в Китае, что дает невероятную возможность заглянуть в древнюю жизнь этого региона.

Эксперты обнаружили остатки алкоголя внутри многочисленных сосудов, обнаруженных на археологическом участке Цяотоу , расположенном в городе Иу, провинция Чжэцзян. Остатки были найдены возле двух человеческих скелетов, что наводит на мысль, что скорбящие, возможно, употребляли отвар в честь умерших. Это может быть самый ранний известный пример ритуального употребления пива в честь умерших, об этом пишет Ехpress.

Исследователи заявили, что этот вид ритуального употребления алкоголя, возможно, сыграл важную роль в «поддержании социальных отношений и проложил путь к возникновению сложных фермерских обществ четыре тысячелетия спустя».

В исследовании, опубликованном на прошлой неделе в журнале PLOS ONE, ученые обнаружили некоторые из «самых ранних известных расписных керамических изделий в мире».

Несколько горшков с длинной шеей, обнаруженных в ямах на этом месте, содержали крахмал, окаменелые растительные остатки, а также остатки плесени и дрожжей, что указывает на то, что когда-то в них находился сброженный алкогольный напиток.

Ведущий автор исследования Цзяцзин Ван сказал: «Наши результаты показали, что керамические сосуды использовались для хранения пива в самом общем смысле - ферментированного напитка из риса, зерна, называемого слезами Иова, и неопознанных клубней".

Исследователи объяснили, что плесень, обнаруженная в горшках в Цяотоу, очень похожа на плесень, которая присутствует в кодзи, который используется для приготовления саке и других напитков из ферментированного риса в Восточной Азии.

«Скорее всего, это был слегка сброженный сладкий напиток, вероятно, мутного цвета».

Керамика с абстрактной росписью была найдена в насыпи на платформе, возвышающейся на три метра над уровнем земли, в окружении рукотворной канавы.

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