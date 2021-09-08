Резервы Таракана упали ниже международной планки 8.09.2021, 11:26

2,178

Что происходит с запасами золота и валюты в Беларуси?

Вышла статистика о состоянии валютного рынка и ЗВР Беларуси на 1 сентября. Выделяем основные тренды и главные цифры из потока информации, пишут banki24.by.

Власти отчитались о росте резервов за август на 1,054 млрд USD. Мало для кого секрет, что закрома государства пополнились в основном забугорными вливаниями.

В конце месяца МВФ распределил специальные права заимствования (СДР) среди стран-участниц фонда. На долю Беларуси пришлось около 0,92 млрд USD в эквиваленте. С учетом курсовых разниц по доллару резервы по строке СДР увеличились на 926,5 млн USD.

Что будет с этими новыми СДР в ближайшие месяцы? Ответ можно получить, если посмотреть, как изменились СДР после предыдущего распределения в 2009 году. Осенью того года в Беларусь пришло около 585 млн USD в эквиваленте.

Далее в течение 12 лет эта сумма незначительно изменялась из-за курсовых разниц, но чиновники не расходовали СДР. Власти предпочитали брать «живую» валюту у России и Китая. С высокой вероятностью та же судьба постигнет и новые СДР. Исключения возможны, но в случае совсем уж острого кризиса, когда у правительства и Нацбанка не останется под рукой других инструментов.

Монетарное золото в ЗВР выросло по стоимости на 47,8 млн USD, хотя цены на него на мировом рынке упали. Значит власти на чистой основе купили некое количество желтого металла.

Валютная часть резервов в целом выросла на 80 млн USD. Это стало возможным благодаря покупке Нацбанком валюты на бирже. Регулятор выступает чистым покупателем валюты второй месяц подряд. Больше нарастить валютные резервы не позволили платежи по валютным долгам.

За август власти перечислили кредиторам 340 млн USD. Это меньше, чем в июле (427 млн USD), но больше, чем в июне (240 млн USD). Достаточны ли ЗВР страны с точки зрения минимальных критериев от МВФ? Даже если брать самую низкую планку (3 месяца импорта товаров и услуг), то резервы Беларуси все еще малы.

В 2021 году 3-месячный импорт РБ превышает 10 млрд USD в эквиваленте, а ЗВР и после распределения СДР существенно меньше — 8,5 млрд USD. На внутреннем валютном рынке в августе сложилась следующая диспозиция.

Предприятия-резиденты продали банкам на нетто-основе 75,4 млн USD. Это вчетверо ниже, чем в июле (335,9 млн USD), но тогда резиденты платили квартальные налоги. Властям стоит подождать сопоставимого валютного дождя как минимум до октября. Население продавало валюту активнее предприятий.

На сальдовой основе чистая продаж физлицами составила 94,5 млн USD. При этом белорусы продавали наличную валюту (190,6 млн USD), но покупали по безналу (96,1 млн USD).

С начала 2021 года предприятия-резиденты успели продать банкам 737,2 млн USD, а вот население все еще нетто-покупатель валюты (316,2 млн USD за 8 месяцев).

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».