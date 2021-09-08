В Кабуле женщины вышли на акцию протеста 8.09.2021, 11:33

1,154

Талибы пытаются помешать шествию.

Жительницы Кабула снова вышли на акцию протеста, сообщил РИА «Новости» один из участников манифестации.

По его словам, они несли плакаты с портретом Негар Масуми - убитой на восьмом месяце беременности сотрудницы тюрьмы в провинции Гор. Представитель талибов опроверг информацию о причастности боевиков к смерти Масуми.

Участницы шествия требуют обеспечить участие женщин в управлении страной, тогда как талибы, объявив состав временного правительства днем ранее, фактически исключили такую возможность. «Кабинет министров не является полным без участия женщин в его работе. Ни одно правительство не может исключать женщин. Правами женщин нельзя пренебрегать», - говорят участницы акции.

Small women protest right now happening in PT4 in Kabul. pic.twitter.com/Inb3d0v8UN — Paul Ronzheimer (@ronzheimer) September 8, 2021

По словам собеседника агентства, талибы пытаются помешать шествию, которое началось в районе Даште-Барчи в западной части Кабула. Данных о применении силы в отношении протестующих пока не поступало.

Это уже не первая акция, в ходе которой афганцы выражают недовольство политикой новых властей. Седьмого сентября жители столицы вышли на улицы после визита в город главы межведомственной разведки Пакистана Фаиза Хамида. Как и сейчас, большинство протестующих составляли женщины. Сообщалось, что для разгона акции, носившей ярко выраженный антипакистанский характер, талибы открывали огонь, а также избивали участниц палками. В тот день протесты поддержали в провинции Парван к северу от Кабула, а также в Герате, центре одноименной провинции на западе страны.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».