Рабочий завода АКБ: Многие ходят с язвами и ожогами, надо раскачивать это болото 8.09.2021, 11:40

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Обстановка на предприятии накалилась до предела.

Телеграм-канал «Минская семибоярщина» опубликовал разговор с работником Завода аккумуляторных батарей (АКБ) под Брестом:

— На работу берут кого попало. Желающих мало, начальство радо каждому. Порядки как в гестапо. Разве что цепью к станку не приковывают. Главный гестаповец - Орехов... Был. Сменили не так давно.

В Мухавец сливают профотходы, да такое, что... Цех изготовления пасты вторым ярусом. Каждый день «керхером» все смывают с пола и оборудования слой кислотно-щелочной грязи. Мужику случайно вода с этой грязью попала за робу. Моментально реакция последовала такая, что в кожвен загремел на две недели под капельницу. Врачи не знали, от чего лечить. Звонили на завод, там послали в известном направлении. Сказали «коммерческая тайна». Меж тем эти «стоки» сливаются в дренаж в полу и следом прямо... Ну вы поняли. Не зря они люки позаваривали наглухо.

Фильтры за все время никто ни разу не менял. Как забиваются, их просто... Отключают. Дышать в цеху реально нечем. Ночью врубают вытяжку на полную и бьют по корпусам фильтров кувалдами. В небо в это время черные хлопья летят. Когда Луна светит, хорошо видно.

Зарплата по контракту 840 рублей. Столько и платят, а работать заставляют по 12-15 часов. Кому не нравится, говорят - свободны! В цеху плавки от одной стены другой совершенно не видно. Кумар и пыль столбом. Все кашляют и отхаркивают желтой слизью. Респираторы - тряпки с клапаном. Медкомиссии - ни одной. «Хотите - проверяйтесь за свои деньги».

Многие маются язвами и ожогами. Многие быстро уходят. Вакансий около полусотни висит и сейчас. Работников не хватает, нагружают на остальных, за переработки не платят ни копейки, но пока не сделали, за проходную охрана просто не выпускает. С пинского «Зубра» идут постоянные возвраты брака.

На РФ «налепки» не лепят крепко. Их обрывают на выезде, клеят бренд и контрабас продают. Естественно без возвратов. В цеху зарядки фильтры вообще всегда выключены. Ресурс вышел, на новые денег нет. Глаза и кожу выедает кислотный пар. Терпят или уходят. Текучка большая. Надо раскачивать это болото.

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