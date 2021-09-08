На «Яндекс» была совершена крупнейшая кибератака в истории российского интернета 8.09.2021, 11:47

Компания с трудом сдержала DDоS-атаку, которая продолжается и на этой неделе.

4 и 5 сентября на серверы «Яндекса» была совершена самая крупная DDoS-атака в истории рунета, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на высокопоставленный источник в интернет-компании. Эту же информацию подтвердили в американской компании Cloudflare, сотрудничающей с «Яндексом» и специализирующейся на отражении кибератак.

Еще один собеседник издания в «Яндексе» заявил, что компания с трудом сдержала DDоS-атаку и она продолжается на этой неделе. «Мы проводим расследование вместе с подрядчиками. Речь идет об угрозе инфраструктуре в масштабах страны», — сказал он.

Официальный представитель «Яндекса» не раскрыл подробностей о масштабе кибератаки, но заверил, что она не повлияла на работу сервисов компании.

На «Яндекс» действительно была осуществлена DDoS-атака, которую отразили наша сетевая инфраструктура и система фильтрации нежелательных запросов. Атака не повлияла на работу сервисов, данные пользователей не пострадали.

Эксперты, опрошенные «Ведомостями», предположили, что кибератака могла быть осуществлена через новый ботнет, маскирующийся под обычных пользователей. Для его организации могла быть использована уязвимость в сетевом оборудовании латвийской компании MikroTik.

С начала сентября сообщалось о нескольких масштабных кибератаках на российские компании. В частности, мощной DDoS-атаке подверглись Сбербанк, Альфа-банк и ВТБ. Также отмечались сбои в работе соцсети «ВКонтакте» и сервисов «Яндекса».

По данным компании Qrator Labs, активность нового ботнета зафиксирована не только в России, но и в Европе, США, Индии, на Ближнем Востоке и в Латинской Америке.

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