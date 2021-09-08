Две причины, почему белорусы массово не ездят на электромобилях 13 8.09.2021, 11:53

2,980

На карте зарядные станции есть, но в реальности все иначе.

Почему белорусы массово не ездят на электромобилях?

Об этом и не только «Филин» расспросил автожурналиста Дмитрия Новицкого.

– Гендиректор «Белорусьнефти» сказал, что до конца года планируется выйти на рубеж 600 зарядных станций в стране (сейчас 457). По его словам, этого вполне достаточно для сегодняшнего количества электроавтомобилей – а их по последним данным в Беларуси около 4 тысяч. Как оценить развитие этого сегмента в стране?

– Я только что вернулся из России, и могу сказать, что сегмент электромобилей у нас развит гораздо лучше, чем там. В России в этом отношении пока еще темный лес и мрак. А вот на фоне Европы мы как обычно отстаем.

Что касается количества зарядных станций на количество электромобилей. Хочется, чтобы количество работающих станций увеличивалось вдоль трасс. В Минске зарядится уже не проблема, а вот доехать из столицы до Гомеля или Бреста уже может стать проблемой. Тем более, если ты хочешь доехать не основными трассами, а заезжать по дороге в, условно, Ляховичи, Барановичи.

На карте зарядные станции есть, но иногда они работают не очень корректно, дают сбой. А то и вовсе не работают по каким-то причинам.

Поэтому желание гендиректора «Белорусьнефти» все автолюбители горячо приветствуют, все будут рады еще большему количеству зарядных станций.

– Весной прошлого года был подписан указ о льготах для владельцев электромобилей: им разрешили не уплачивать НДС при ввозе машин в Беларусь для личного пользования и не платить дорожный сбор. Почему белорусы даже при этом массово не ездят на электромобилях?

– Есть две основные причины. Первая: электромобили пока еще слишком дорогие. Нормальный подержанный электромобиль с запасом хода более 300 км на одной зарядке будет стоить не меньше 15 тысяч долларов. А совсем приличный – будет стоить 20 тысяч.

Все-таки не каждый белорус может позволить себе покупку подержанного электромобиля за такие деньги.

Вторая причина – недостаточный запас хода у недорогих электромобилей. За 10 тысяч долларов ты купишь только Nissan Leaf и проедешь на одной зарядке хорошо если 120 км. А денек по Минску поездил и у тебя пробег уже больше 120 км. То есть это не эксплуатация, а какое-то мучение.

Но как только в массовом сегменте, за 10-15 тысяч долларов, появится электромобили с хорошим запасом хода, их сразу станет на дорогах намного больше, чем сейчас.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».