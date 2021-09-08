Две причины, почему белорусы массово не ездят на электромобилях

Две причины, почему белорусы массово не ездят на электромобилях13
- 8.09.2021, 11:53
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На карте зарядные станции есть, но в реальности все иначе.
Почему белорусы массово не ездят на электромобилях?
Об этом и не только «Филин» расспросил автожурналиста Дмитрия Новицкого.
– Гендиректор «Белорусьнефти» сказал, что до конца года планируется выйти на рубеж 600 зарядных станций в стране (сейчас 457). По его словам, этого вполне достаточно для сегодняшнего количества электроавтомобилей – а их по последним данным в Беларуси около 4 тысяч. Как оценить развитие этого сегмента в стране?
– Я только что вернулся из России, и могу сказать, что сегмент электромобилей у нас развит гораздо лучше, чем там. В России в этом отношении пока еще темный лес и мрак. А вот на фоне Европы мы как обычно отстаем.
Что касается количества зарядных станций на количество электромобилей. Хочется, чтобы количество работающих станций увеличивалось вдоль трасс. В Минске зарядится уже не проблема, а вот доехать из столицы до Гомеля или Бреста уже может стать проблемой. Тем более, если ты хочешь доехать не основными трассами, а заезжать по дороге в, условно, Ляховичи, Барановичи.
На карте зарядные станции есть, но иногда они работают не очень корректно, дают сбой. А то и вовсе не работают по каким-то причинам.
Поэтому желание гендиректора «Белорусьнефти» все автолюбители горячо приветствуют, все будут рады еще большему количеству зарядных станций.
– Весной прошлого года был подписан указ о льготах для владельцев электромобилей: им разрешили не уплачивать НДС при ввозе машин в Беларусь для личного пользования и не платить дорожный сбор. Почему белорусы даже при этом массово не ездят на электромобилях?
– Есть две основные причины. Первая: электромобили пока еще слишком дорогие. Нормальный подержанный электромобиль с запасом хода более 300 км на одной зарядке будет стоить не меньше 15 тысяч долларов. А совсем приличный – будет стоить 20 тысяч.
Все-таки не каждый белорус может позволить себе покупку подержанного электромобиля за такие деньги.
Вторая причина – недостаточный запас хода у недорогих электромобилей. За 10 тысяч долларов ты купишь только Nissan Leaf и проедешь на одной зарядке хорошо если 120 км. А денек по Минску поездил и у тебя пробег уже больше 120 км. То есть это не эксплуатация, а какое-то мучение.
Но как только в массовом сегменте, за 10-15 тысяч долларов, появится электромобили с хорошим запасом хода, их сразу станет на дорогах намного больше, чем сейчас.