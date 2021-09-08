Стало известно, как вакцинация Pfizer или Moderna влияет на иммунитет переболевших COVID-19 1 8.09.2021, 11:56

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Иммунная система некоторых людей получает невероятные свойства.

После перенесенного коронавируса и двух доз вакцины Pfizer или Moderna иммунная система некоторых людей развивает невероятную способность реагировать на вирус. Ученые назвали это "сверхчеловеческим иммунитетом" или "гибридным иммунитетом".

Иммунная система таких пациентов может вырабатывать множество антител. Согласно результатам новых исследований, они способны реагировать на различные штаммы COVID-19, передает Daily Mail.

Так, в одном исследовании пациенты с так называемым гибридным иммунитетом продемонстрировали способность реагировать на новые, более опасные варианты коронавируса и, возможно, даже на штаммы, которые еще не существуют. Ученые изучают этих пациентов, чтобы лучше понять их иммунитет против COVID-19 и иммунитет против других вирусов.

Ученые объяснили, что обычно естественный иммунитет длится от семи до восьми месяцев. Примерно через год иммунная система все еще будет поддерживать некоторую память, но она может быть более уязвимой для различных вариантов. Однако, если кто-то с естественным иммунитетом получает вакцинацию, то она усиливает память его иммунной системы о коронавирусе.

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