Новый слив кибер-партизан: как «ябатьки» не хотели ехать на митинг за Лукашенко 4 8.09.2021, 12:01

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Чиновники Миноблисполкома открыто смеялись над потугами Таракана собрать «сторонников».

Кибер-партизаны опубликовали запись телефонного разговора силовика с чиновником, которые обсуждают, как будет проходить митинг за Лукашенко 16 августа прошлого года.

Они говорят о том, что людей будут централизовано свозить автобусами со всей страны. При этом местным властям дали план по количеству участников митинга, но людей трудно собрать.

— Завтра людей подвозите? Получается? — спрашивает человек с голосом первого замначальника УВД Миноблисполкома Виталия Козлова.

— Ну так, — отвечает неидентифицированный чиновник Миноблисполкома.

— (смеется) Не хотят?

— Не то, что не хотят. Где-то опасаются. Где-то говорят: что это будет — с одной стороны белые, а с другой красные? Депутатов тоже подключаем, потому что тут особо тоже… инициативу эту надо возбуждать.

— Все понятно. А то эти подняли своих, а мы сидим ждем, чем это все закончится.

<…>

— Я говорю: Алла Константиновна, теперь надо не 80 ваших человек, а 200, — говорит чиновник Миноблисполкома.

— В итоге, что она сказала? Ну, если без грубых слов.

— Если без грубых слов, то она сказала: понятно.

Оба смеются.

— Зашибись, да, — резюмирует силовик из УВД.

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