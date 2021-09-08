Newsweek: Группа американских добровольцев пыталась попасть в Афганистан 8.09.2021, 12:05

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фото: ap

Энтузиасты летели на частном самолете, чтобы помочь в эвакуации.

Семь вооруженных американцев пытались в августе въехать из ОАЭ в Афганистан, чтобы помочь в эвакуации из этой страны, сообщает издание Newsweek (перевод — ria.ru) со ссылкой на попавшую в его распоряжение телеграмму госдепартамента.

По его данным, группа граждан США была задержана в аэропорту Дубая 31 августа, после того как "прибыла на частном самолете с огнестрельным оружием". Отмечается, что позднее задержанных освободили под залог.

"Пассажиры, по имеющимся сообщениям, планировали оказать помощь в эвакуации из Афганистана, но не имели утвержденных планов дальнейшей поездки", - говорится в телеграмме, согласно которой генконсульство США в Дубае взаимодействует с местными властями по данному вопросу.

Представитель госдепа подтвердил изданию, что ведомство "осведомлено о сообщениях о гражданах США, задержанных, а затем освобожденных в Дубае". В ФБР также отметили, что в курсе данной ситуации. Подробностей произошедшего ведомства не привели.

Талибы месяц назад активизировали наступление на правительственные силы и 15 августа вошли в Кабул. На следующий день они заявили, что война окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.

Последние две недели августа через аэропорт Кабула проводилась экстренная эвакуация граждан стран Запада, а также афганцев, работавших на иностранных военных и представительства в Афганистане. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. Шестого сентября талибы заявили, что под их контроль перешел Панджшер, последняя из 34 афганских провинций. На следующий день был объявлен состав временного правительства Афганистана: возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН.

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