Трамп будет комментатором боя легендарного боксера Холифилда 1 8.09.2021, 12:16

фото: The Financial Times

Вместе с экс-президентом США комментировать бой будет его сын.

Экс-президент США Дональд Трамп будет комментировать бой между экс-чемпионом UFC в полутяжелом весе Витором Белфортом и легендарным боксером Эвандером Холифилдом (44-10, 29 КО), сообщает "Зеркало недели. Украина".

"Я люблю классных бойцов и хорошие бои. С нетерпением жду субботнего вечера, чтобы делиться своими мыслями о происходящем на ринге. Вы не захотите пропустить это особенное событие", - сказал Трамп.

Поединок состоится во Флориде 11 сентября - в день годовщины крупнейших терактов в истории США. Вместе с Трампом комментировать боксерский вечер будет его сын - Дональд Трамп-младший.

Изначально планировалось, что соперником Белфорта будет другой легендарный боксер Оскар Де Ла Хойя, но он заразился коронавирусом.

58-летний Холифилд свой прошлый бой провел в 2011-м году. Американец был близок к возвращению в июне против ирландца Кевина Макбрайда, но поединок был отложен.

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