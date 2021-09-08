Ученые установили места обитания неуловимых галактик 8.09.2021, 12:17

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Найти их было непросто.

UDG или ультрадиффузные галактики – это галактики небольшого размера, в которых звезды разбросаны на огромное расстояние. Особенностью данных объектов является то, что они имеют очень низкий уровень яркости, поэтому находить их крайне проблематично.

Астрономам все же удалось обнаружить несколько таких неуловимых галактик путем использования моделирования. Они находятся в тех областях Вселенной, которые обладают достаточно низкой плотностью. Результаты проведенного исследования были опубликованы в научном журнале Nature Astronomy (перевод — planetanovosti.com).

Лора Сейлс рассказала о том, что находка продемонстрировала, что предполагаемые ранее теории относительно формирования галактик являются ошибочными. Полностью погасшие карлики должны быть в скоплениях, чтобы терять постепенно свой газ. При этом обнаруженные неуловимые галактики были изолированы. Специалисты проследили их возникновение и установили, что звезды появились на тех орбитах, которые находятся за пределами скоплений.

Ученые отметили, что много миллиардов лет назад данные объекты являлись спутниками огромных систем. После этого по непонятным причинам они были выброшены на эллиптическую орбиту. Изолированные UDG по предположениям экспертов могут составлять примерно 25% от всех существующих галактик ультрадиффузного характера.

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