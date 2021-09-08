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В Беларуси будут выпускать намного больше «чернила» — крепких фруктово-ягодных вин

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  • 8.09.2021, 12:22
  • 2,232
В Беларуси будут выпускать намного больше «чернила» — крепких фруктово-ягодных вин

Власти увеличили квоты.

Правительство решило увеличить производство алкоголя, предназначенного для продажи в Беларуси. Теперь будут выпускать намного больше «чернила» — фруктово-ягодных вин, отмечает SmartPress. Постановление об увеличении квот опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале.

Решено увеличить производство фруктово-ягодных вин — на 2.645 л — до 49.215 л. А вот квоты на плодовые крепленые вина снижены — на 2.195 л (но все равно его будут производить в объеме 43.115 литров).

Таким образом, одних только фруктово-ягодных и плодовых вин будут выпускать 92.330 литров — это почти 185 тысяч пол-литровых бутылок или 132 тысячи 0,7-литровых «фаустов».

Виноградных вин решено произвести меньше на 60 л, но квоты на коньяк увеличены — на 400 л до 6,69 тыс. л. Отметим, что в Беларуси начали производить собственный коньяк, который уже презентовали Лукашенко.

Квоты на производство виски увеличили на 30 л до 2,3 тыс. л, «напитков спиртных крепких» — на 500 л до 5,5 тыс. л. Квоты на дезинфицирующие средства подняли на 70 л — до 5,5 тыс. л.

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