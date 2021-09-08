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В Латвии хотят запустить отдельный общественный транспорт только для вакцинированных

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  • 8.09.2021, 12:30
В Латвии хотят запустить отдельный общественный транспорт только для вакцинированных

В поездах также могут появиться специальные вагоны.

В Латвии правительство планирует разрешить перевозчикам организовывать отдельные рейсы общественного транспорта только для вакцинированных от COVID-19.

Как сообщает Delfi, такой транспорт будет перевозить только тех пассажиров, которые могут предъявить COVID-сертификаты или негативный тест.

В поездах могут быть отдельные вагоны для таких пассажиров.

На таких рейсах общественного транспорта и в таких вагонах пассажиры смогут не носить маски, закрывающие рот и нос.

Кроме того, латвийские власти решили повысить допустимую заполняемость общественного транспорта с 65% до 80% от вместимости салона, а на региональных рейсах — 85%.

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