«В коридорах власти даже у лояльных режиму людей глаза на лоб полезли» 4 8.09.2021, 12:46

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У хунты дорога — только к забвению.

Трэш, опубликованный в газете «Минская правда» - это даже не эксцесс исполнителя, как можно было подумать. Наверняка качества кадров оставляет желать лучшего. Поэтому вполне можно допустить, что какой-то человек, который плохо учился в школе, мог опубликовать эту ересь, пишет телеграм-канал «Ник и Майк».

Однако пропаганда тут же подхватила тему и начала отмазывать откровенно зашкварившуюся газету. Особо обратим внимание на тональность. Ник в коридорах власти видел вполне лояльных к режиму людей, у которых глаза лезли на лоб. Если и говорить про переход каких-то красных линий, то это вот как раз они. Разрушение духовности и культурологический дефолт выглядит примерно так.

Это полная деградация. Это наглядная демонстрация, что берега попутал не только ОМОН, который готов убивать, и ГУБОПиК, который сам себя называет Гестапо, но и рядовые писарчуки, которым, в общем-то, неплохо было думать хотя бы иногда. У них есть время загуглить, если даже в школе книжки давались с трудом. Но – нет. Если раньше клоуном на арене позволено было быть только Азверенку, то сейчас труппа основательно пополнилась.

Для понимания уровня дна вот видео ксендза Барка о том, почему Росица – святое место для Беларуси, признанное на уровне Папы Римского. Это пример того, как два священнослужителя до конца выполнили то, что нынешним хунтенышам и не снилось. Они не оставили свои принципы и не предали прихожан, а предпочли погибнуть вместе с ними, за что были причислены к лику блаженных. У хунты дорога только к забвению.

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