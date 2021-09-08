Переплата больше 100%: потянет ли белорусская семья квартиру в кредит? 5 8.09.2021, 12:57

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Условия банков шокируют.

В последние полгода банки активно восстанавливают кредитование жилья. Особенным спросом сейчас пользуется ипотека от Беларусбанка: с февраля заключено 2000 договоров, пишет myfin.by.

А какие еще есть варианты для покупки или строительства квартиры? Мы решили проверить, на какую поддержку банков сможет рассчитывать условная семья из трех человек: двое работающих взрослых и ребенок. И вот, что у нас получилось.

Переплата больше 100%. Как семье с ребенком купить квартиру в кредит?

Условия для поиска кредита

Итак, представим ситуацию: есть семья с несовершеннолетним ребенком и доходом по 1,5 тысячи рублей на каждого взрослого. То есть совокупный доход составит 3 тысячи рублей. Также у них есть скромные накопления: 10 тысяч долларов, или примерно 25 тысяч рублей. Эта семья хочет купить 2-х комнатную квартиру. Предположим, что она стоит 50 тысяч долларов, или примерно 125 тысяч рублей. Получается, что для покупки квартиры нашей условной семье понадобятся около 100 тысяч рублей.

Чтобы понять, как примерно банк будет оценивать платежеспособность, вычтем из дохода 3 бюджета прожиточного минимума (283,46 рубля * 3 = 850,38 рубля) и коммунальные платежи на съемной квартире (возьмем 100 рублей). То есть это примерные минимальные расходы на содержание двух взрослых и ребенка. Остальное будем отдавать на кредит. Поэтому мы в расчетах исходим из суммы в 2 049,62 рубля. Для удобства округлим ее до 2 050 рублей. Посмотрим, сможем ли мы получить нужную нам сумму и каковы будут ежемесячные платежи, если брать кредит на максимально возможный срок.

Сразу предупредим, что мы не будем рассматривать варианты кредитов с субсидией по 240-му указу или иные льготные кредиты. Там много нюансов и получить их можно только через разрешение местных властей.

Беларусбанк

В феврале этого года в крупнейшем банке Беларуси появился кредит «Ипотека Экспресс». Он разработан по нормам указа №130 «Об ипотечном жилищном кредитовании» и выдается только под залог приобретаемого жилья. Это удобно, потому что не нужно искать поручителей. Однако стоит серьезно рассчитывать свои силы, чтобы не допустить просрочек, из-за которых можно лишиться жилья так же легко, как и купить.

Этот кредит можно использовать на погашение 100% стоимости жилья, поэтому он нас устраивает: все-таки 20% стоимости у нас уже есть наличными.

Размер ежемесячного платежа: от 2,1 тысячи в самом начале до 423 рублей в конце срока.

Переплата: 210 852,36 рубля.

Идем дальше. Есть вариант с использованием строительных сбережений. Это подходит тем, кто не торопится с покупкой. Придется положить личные деньги в банк и подождать пару лет, пока накопится достаточная сумма для выделения вам необходимого кредита. Плюс этого варианта в том, что банк сможет дать при том же доходе большую сумму. Вот результаты расчетов:

Требуемый среднемесячный доход для получения кредита на сумму 100 000 рублей должен составлять не менее 1305,03 рубля.

Размеры ежемесячного платежа: 981,64 рубля.

Проценты за весь период пользования кредитом: 135 594, 41 рубля.

Хороший вариант. Главное только накопить 25% стоимости квартиры, поскольку больше 75% банк не финансирует. Но, имея 25 тысяч рублей на руках, это будет нетрудно сделать.

Белинвестбанк

В Белинвестбанке выдают кредиты на жилье только в партнерстве с застройщиками. Список партнеров можно найти здесь.

Если брать такой кредит на сумму 100 000 рублей на 10 лет, придется платить каждый месяц по 1 816,69 рубля. Вроде бы вписываемся. Переплата составит 118 002,26 рубля.

Если же взять такую сумму на 20 лет, то ежемесячные платежи будут чуть меньше — 1561,03 рубля. Но переплата составит 274.648,3 рубля.

Белгазпромбанк

Кредит «Скоро новоселье» как раз вписывается в наш первоначальный взнос. 80% стоимости банк готов финансировать сам. Правда, выплаты будут первое время на грани нашей платежеспособности: от 2059,68 рубля в месяц на старте до 422,93 в конце. Поэтому есть риск, что банк не одобрит всю сумму. Переплата достигнет 200 711,4 рубля.

В этом же банке есть еще кредит «Строим вместе». Но его можно использовать только на строительство квартир от «УКС Запад». Кроме того, кредит может покрыть не более 50% от рыночной стоимости квартиры. А денег на такую большую доплату у нас нет.

Банк БелВЭБ

БелВЭБ, как и Белинвестбанк, предлагает кредиты в партнерстве с застройщиками (список партнеров тут). В среднем получится ежемесячный платеж в 2 059,36 рубля в начале погашения кредита. К концу платеж уменьшится до 340,29 рубля. Переплата составит 263 356,41 рубля.

Есть в Банке БелВЭБ еще кредит для любой недвижимости. Но он на срок до 15 лет и с большей ставкой. Первые платежи будут выше 2 300 рублей. Так что рассчитывать на всю необходимую сумму будет тяжело.

Приорбанк

В Приорбанке все варианты кредитов на жилье очень короткие по сроку. Из-за этого ежемесячные платежи при нашей сумме кредита получаются просто заоблачные. Так «Строительство жилья под залог» нам совсем не подходит: больше 3 300 рублей в месяц мы просто не потянем. «Дружная семья» тоже мимо: более 2 400 рублей в месяц.

А вот «Покупку недвижимости под залог» можно рассматривать. Ежемесячный платеж будет равен 1 932,56 рубля. Переплата — 131 906,81 рубля.

Есть также несколько предложений от БТА Банка и Белорусского народного банка, но они тоже короткие и очень дорогие для такой большой суммы.

Что в итоге?

Наша условная семья вполне может найти для себя вариант финансирования жилья. Да, будут немаленькие платежи, но в целом они остаются посильными для двух работающих взрослых. Несмотря на повышение ставок, рынок остается живым. Однако, если снижение реальных доходов белорусов продолжится, то ситуация ухудшится. А буквально 1-2 процентных пункта в значении ставки по кредиту могут поставить крест на мечте о собственном жилье.

Какой из кредитных вариантов самый выгодный, сказать трудно. Очевидно, что платежи и переплаты самые низкие у системы стройсбережений и у кредитов по партнерским программам застройщиков.

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