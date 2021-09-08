Ученые обнаружили, что в Европе поколения сменяются быстрее, чем в Азии 8.09.2021, 13:16

1,918

С чем это связано?

Средний возраст родителей в момент появления у них детей, которые впоследствии тоже оставят потомство, определяет интервал между поколениями. Принято считать, что он тесно связан с биологическими особенностями вида и остается более-менее постоянным. Однако в новой статье, опубликованной в журнале Nature Communications, показано, что на протяжении тысяч лет интервал между поколениями остается разным у жителей Европы, Восточной Азии и Америки.

Для оценки числа авторы работы — Миккель Шайруп (Mikkel Schierup) и его коллеги из Орхусского университета в Дании — использовали геномные данные образцов, датированных возрастом вплоть до 40 тысяч лет. Как практически у всех современных людей, их ДНК содержит следы скрещивания с неандертальцами. Однако у образцов из Азии неандертальские фрагменты в среднем на 12 процентов длиннее, чем в Европе.

Ученые объясняют это рекомбинацией — «перемешиванием» участков хромосом, которое происходит в процессе полового размножения. Чем больше рекомбинаций, тем более фрагментируется изначальная последовательность. Поэтому авторы заключили, что жители Азии и Америки становились родителями в среднем позднее и сменили меньшее число поколений, чем в Европе.

На то же указал анализ мутаций, накопленных в родительской ДНК и переданных потомству. Их количество с возрастом растет, и вместе с данными по неандертальским фрагментам эта информация показывает, что на протяжении последних 40 тысяч лет интервал между поколениями не оставался постоянным, меняясь в пределах трех-пяти лет, а в Европе был на 10-20 процентов короче, чем в Азии.

Интересно, что такой подход позволяет сравнить даже возраст матери и отца. Авторы продемонстрировали, что для жителей Азии характерны союзы старшего мужчины с более юной женщиной, а вот в Европе наблюдается тенденция к союзам между ровесниками. Ученые полагают, что эти различия у жителей разных континентов связаны с особенностями местного климата, культурного и технологического развития.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».