Президент Бразилии устроил протест и заявил о непризнании выборов 1 8.09.2021, 13:24

Жаир Болсонару

Фото: AFP

Они еще не состоялись.

Президент Бразилии, правый популист Жаир Болсонару во вторник вывел своих сторонников на многотысячные митинги в разных городах страны и назвал фарсом электронное голосование на предстоящих в следующем году президентских выборах. Рейтинг Болсонару падает и если бы выборы прошли сейчас, он, судя по опросам, проиграл бы их экс-президенту Луису Инасиу Луле да Силве, сообщает BBC News.

Во вторник на улицы бразильской столицы были выведены усиленные наряды полиции: появились слухи, что сторонники президента могут пойти на штурм Верховного суда. Этого, впрочем, не случилось.

“Мы хотим чистых, демократических выборов, с голосованием, которое легко проверить и с публичным подсчетом голосов … Я не могу участвовать в фарсе, подобном тому, который спонсирует Высший избирательный трибунал”, – заявил воинственно настроенный правый популист Болсонару многотысячной толпе сторонников в Сан-Паулу.

Выступление Болсонару и десятки тысяч его сторонников на улицах заставили вспомнить о событиях 6 января в Вашингтоне, когда сторонники Трампа вошли в здание Капитолия. Дональд Трамп отказывался признавать итоги выборов, утверждая, что голосование по почте было сфальсифицировано. Доказать истинность этих утверждений в судах сторонники Трампа не смогли.

Ранее Высший избирательный суд Бразилии (выполняет функции ЦИК в стране) требует расследовать распространение президентом страны Жаиром Болсонару дезинформации об уязвимости действующей системы голосования крупнейшего государства Латинской Америки.

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