Житель Копыля разгромил лесничество под Солигорском 2 8.09.2021, 13:25

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Мотив неизвестен.

Что-то слишком необычное произошло в Солигорском районе. В здание одного из местных лесничеств пришел житель соседнего района и принялся все громить. Бил окна, ломал мебель и технику. При каких обстоятельствах это происходило, пока толком непонятно, пишет onliner.by.

УВД Минской области только показывает результат. Говорят, сам мужчина тоже не особо в курсе, что это на него нахлынуло.

О нападавшем известно, что ему 57 лет, живет в Копыле (больше часа езды до места происшествия). В момент задержания был пьян. Как попал в Солигорский район — не знает или не говорит. Зачем все вот это — тоже не сказал.

Ущерб пока оценили примерно в 7000 рублей.

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