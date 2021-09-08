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Песков заволновался: в Кремле рассказали об угрозах для РФ из Афганистана

  • 8.09.2021, 13:35
  • 4,314
Песков заволновался: в Кремле рассказали об угрозах для РФ из Афганистана
Дмитрий Песков

Пресс-секретарь Путина озвучил два важных момента.

В Кремле считают, что потенциально из Афганистана может происходить угроза для РФ – это и наркотрафик, и инфильтрация террористов, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает ria.ru.

"Из Афганистана потенциально может происходить угроза, мы неоднократно об этом говорили: это и наркотрафик, и инфильтрация туда террористических группировок", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, видит ли Россия угрозу своей безопасности от "Талибана".

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