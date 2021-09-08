Кого включили в новую базу «тунеядцев» в Беларуси? 8.09.2021, 13:45

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Фото: bortnikau.livejournal.com

Скандальный декрет — в вопросах и ответах.

В Беларуси с 1 сентября обновили базу тунеядцев. Те, кто в нее попал, будут оплачивать по полным тарифам газ, отопление и горячую воду. Особенно чувствительными будут платежки за последние две услуги, для иждивенцев они вырастут примерно в 5 раз. В каких случаях работающих за границей отнесут к тунеядцам, а в каких — нет? Как часто обновляют базу? Сколько времени дают потерявшим работу на поиски новой? Как узнать, не попали ли в базу?

Сайт zerkalo.io собрал простые (и не очень) вопросы и ответы про тунеядский декрет.

Кого включают в базу, а кого — нет

Тем, кто работает, пенсионерам, официально сдает в аренду квартиру, учится, родителям детей до 7 лет не стоит беспокоиться насчет попадания в тунеядскую базу. Не включат в нее также ИП, адвокатов, ремесленников, занимающихся агроэкотуризмом, а также проходящих альтернативную службу.

Потерявшим работу дают время на поиск новой, а работающие и обучающиеся за границей не попадут в базу, если они предоставят подтверждающие занятость документы (ниже в тексте об этом написано подробнее). Если зарегистрироваться в центре занятости, то это тоже будет основанием, чтобы не записали в базу. Не включат в тунеядцы также тех, кто отбывает наказание по приговору суда. Посмотреть полный список, кого относят к незанятым, а кого — нет, можно тут или тут.

Как часто обновляют базу тунеядцев

Информацию в тунеядской базе пересматривают раз в три месяца. В последний раз это сделали к 1 сентября. В иждивенцы включили тех, кто не смог подтвердить свою занятость за второй квартал (апрель–июнь). При этом предоставить документы, чтобы не попасть в иждивенцы, нужно было заблаговременно — до 21 июля, поясняли ранее в Минтруда. Но на практике эти сроки могут смещать. К примеру, в Брестском районе просили предоставить документы до 19 июля. Поэтому нелишним будет уточнить про дедлайны в постоянно действующую комиссию по координации работы по содействию занятости населения.

В следующий раз базу обновят к 1 декабря, в нее попадут те, кто не сможет подтвердить занятость за третий квартал (июль–сентябрь). Документы надо предоставить до 21 октября.

Сколько времени дают потерявшим работу на поиск новой

Тех, кто потеряет работу, включат в базу не сразу. На поиски нового места дается от 3 до почти 6 месяцев. Чиновники берут квартал, в котором человек потерял работу, и дают на трудоустройство еще три месяца сверху.

Пример для наглядности, как это работает.

Проживаю больше 183 дней за границей, стал налоговым резидентом другой страны. Меня не коснется тунеядский декрет?

Если не подтвердить свою занятость за границей, а у вас в Беларуси есть в собственности жилье, то коснется.

Некоторые путают нынешний декрет по тунеядцам с тем, который был до него и который привел к масштабным акциям протеста по всей стране.

Первая версия тунеядского декрета предполагала уплату налога на иждивенчество. Если упростить, то его платили те, кто проживал в стране больше 183 дней в году, при этом не был занят и не подпадал под исключения, кого не относили к тунеядцам.

В нынешней версии декрета нет привязки к 183 дням. Чиновники, повторимся, делают отсчет по кварталам. И если не подтвердить занятость за границей — работу или учебу, то для белорусских чиновников вы будете считаться иждивенцем, который, грубо говоря, тунеядствует за границей.

Что еще надо знать тем, кто работает или учится за границей

Для тех, кто трудится за границей, подтверждающим документом может быть копия трудового договора — контракта. Также доказательством станет копия свидетельства, разрешения, лицензии на ведение адвокатской, нотариальной деятельности. Человек может предоставить копии и других документов, доказывающих, что он работает за границей.

Белорусам, которые учатся на дневной форме в других странах, можно взять справку из учреждения образования. Подтвердить учебу за границей возможно и копией договора на оказание образовательных услуг или другими документами, доказывающими факт обучения.

При этом важно, чтобы документы были официально переведены на один из государственных языков (русский или белорусский), а также заверены (нотариально или апостилем).

Меня признали иждивенцем. В квартире живут жена и дети. Они тоже будут платить по полным тарифам?

Если коротко, то нет.

Если в квартире проживает семья из нескольких человек и одного из них признают тунеядцем, то потребленные ЖКУ делятся на число зарегистрированных в жилье: признанный иждивенцем оплачивает свою часть по полным тарифам (при условии, что он — собственник жилья), а остальные, кто не числится в базе, — по льготным.

Как узнать, не включили ли в базу

Для этого можно обратиться в тунеядскую комиссию по месту регистрации. Это можно сделать как по телефону, так и письменно (обычным письмом или по электронной почте).

Второй способ — посмотреть информацию на едином портале электронных услуг. Но для этого потребуются логин и пароль, которые можно получить в службе «одно окно» по месту жительства. То есть для этого нужно будет сходить в исполком.

Чиновники также обещали, что будут писать на жировках, что человека включили в базу тунеядцев.

Кого могут освободить от коммуналки по полным тарифам

Тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации, могут полностью или частично освободить от оплаты ЖКУ по экономически обоснованным тарифам. Среди причин для освобождения — проблемы со здоровьем, удаленность центра занятости от места жительства, уход за ребенком до 14 лет, который часто болеет, или за нетрудоспособным членом семьи. Список таких причин солидный.

Чтобы получить освобождение от полной уплаты ЖКУ, нужно будет обратиться в тунеядскую комиссию. Отсрочку на оплату ЖКУ по полным тарифам могут дать до года.

Что делать, если ошибочно включили в тунеядцы

Нужно обратиться в комиссию по содействию занятости и предоставить подтверждающие занятость документы. Если ошибочно включили, то вас вычеркнут. Если же внесли обоснованно, но вы стали занятым в экономике уже после включения, то вас уберут из обновленной базы при следующем ее обновлении.

Если по ошибке придет тунеядская жировка, то также надо обращаться в комиссию. Если подтвердите занятость, то оплату пересчитают, а из базы исключат.

Сколько в стране тунеядцев

Чиновники по-прежнему не говорят, сколько человек в целом по стране находится в базе не занятого в экономике населения и сколько из них уже получают «потяжелевшие» жировки. К примеру, в Минске в конце 2020 года насчитали 67 тысяч тунеядцев.

Ранее министр труда Ирина Костевич рассказывала, что в базе не занятых в экономике в целом по стране числится около 500 тысяч человек. Власти прогнозировали, что «тунеядские» жировки получат 54 тысячи человек.

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