Российские пенсионеры попросили Путина лишить их пенсии 8 8.09.2021, 13:59

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Они не хотят платить «хапугам и ворам на золотые унитазы».

Российские пенсионеры Анатолий и Людмила Вертипраховы из поселка Ясная Забайкальского края обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой лишить их пенсии специальным указом. Об этом сообщило издание zab.ru.

"Господин президент! Просим издать Указ о лишении нас пенсионного обеспечения, так как надоело платить со своей нищенской пенсии (по решению незаконных судебных разбирательств) всяким хапугам и ворам на золотые унитазы", – цитирует издание обращение пенсионеров.

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Кроме того, супруги Вертипраховы отказались участвовать в ближайших выборах в связи с недоверием к властям. "Ввиду многолетнего тотального обмана со стороны правительства края, прокуратуры Забайкальского края, администрации района, судей, а также непрекращающегося роста цен на продукты и ввиду полного недоверия президенту и правительству Российской Федерации, депутатам Государственной думы, отказываемся от выборов в период с 17 по 19 сентября 2021 года", говорится в обращении пенсионеров.

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