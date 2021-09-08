Финансовый стресс и кризис: как санкции ударят по режиму Лукашенко 8.09.2021, 14:01

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Дальше может быть еще хуже.

Санкции могут обернуться глубокой и длительной экономической депрессией, пишет «Салiдарнасць» со ссылкой на исследование Beroc.

Это основание – санкции со стороны западных стран, которые были утверждены летом.

Наибольший макроэффект BEROC ожидает от санкционных пакетов Великобритании и ЕС, которые предполагают запрет, либо ограничения на экспорт белорусских нефтепродуктов, калийных удобрений и др.

– Исходя из различных трактовок исходных положений, эти санкции затрагивают от 10 до 13.5% всего белорусского экспорта. По шкале выпуска потенциальные потери от них составляют около 6% ВВП в течение 2-3 кварталов после их активации. Впоследствии, за счет отраслевых взаимосвязей и ограничений в использовании обменного курса для сглаживания их эффекта, потери будут возрастать вплоть до 10% ВВП, – говорится в обзоре.

В пакеты ЕС, Великобритании, Швейцарии, Канады включены также финансовые санкции в отношении государственных заемщиков, включая три крупнейших госбанка – Беларусбанк, Белагропромбанк и Белинвестбанк.

– Эти санкции не столь критичны с точки зрения быстрого и ощутимого проявления в макромасштабе. Но они будут генерировать ряд перманентных эффектов, подтачивающих и без того хрупкую финансовую стабильность в Беларуси, – говорится в обзоре BEROC.

Что касается санкций США в отношении предприятий концерна «Белнефтехим», то в связи с особым механизмом их реализации и подлежащим детализации положениям, эксперты считают, что «потенциальный макроэффект от них напрямую пока не очевиден».

– Пока реалистичной видится картина, что описанные выше потенциальные потери на стыке 2021-2022 гг. (когда основные санкционные положения вступают в силу) будут постепенно трансформироваться в фактические. В этом случае важно также учитывать неизбежность взаимодействия между отдельными эффектами.

Существенный спад ВВП приведет и к финансовому стрессу, который с учетом финансовых санкций, с большой вероятностью трансформируется в полномасштабный финансовый кризис. Такое развитие событий грозит обернуться глубокой и длительной экономической депрессией, – говорится в обзоре.

На рубеже 2021-2022 годов вероятно вхождение страны в рецессию.

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