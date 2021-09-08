Международная федерация хоккея дисквалифицировала на пять лет лукашиста Баскова

Международная федерация хоккея дисквалифицировала на пять лет лукашиста Баскова23
- 8.09.2021, 14:21
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Он отстранен от всех национальных и международных хоккейных мероприятий.
Международная федерация хоккея на 5 лет дисквалифицировала главу Федерации хоккея Беларуси Дмитрия Баскова.
Об этом сообщает сайт МФХ.
«Басков отстранен от всех национальных и международных хоккейных мероприятий на пять лет, начиная с 10 сентября 2021 года и заканчивая 9 сентября 2026 года», - говорится в сообщении.
Решение было принято в результате длившегося девять месяцев расследования, проведенного Дисциплинарным советом ИИХФ, который установил, что Басков нарушил Кодекс поведения ИИХФ: угрожал белорусским спортсменам и дискриминировал их из-за их политических убеждений, а также злоупотреблял своими служебными полномочиями для поддержки Лукашенко.
Напомним, что ряд независимых расследований установил причастность Дмитрия Баскова и пресс-секретаря Лукашенко Натальи Эйсмонт к созданию и деятельности банды, нападавшей на протестные дворы мирных белорусов. Во время одного из таких нападений погиб защитник Площади Перемен в Минске Роман Бондаренко.