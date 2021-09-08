Власти Литвы: Неопознанные силовики выталкивают мигрантов 4 8.09.2021, 14:30

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Литовские власти беспокоит растущее давление с белорусской стороны.

С третьего августа литовские пограничники не пустили в страну более двух тысяч мигрантов, которые пришли из Беларуси, сообщает LRT со ссылкой на замминистра внутренних дел Литвы Арнольдаса Абрамавичюса.

Закрытие границы и введение режима чрезвычайной ситуации на границе с Беларусью существенно сократило количество нелегальных мигрантов.

— Нам удалось стабилизировать ситуацию. Одна из главных задач государства — охрана государственной границы — выполняется, несмотря на определенные инсинуации, — рассказал Арнольдас Абрамавичюс.

По его словам, литовские власти беспокоит растущее давление с белорусской стороны: неопознанные силовики «выталкивают мигрантов в Литву, с применением спецтехники, щитов».

За август в страну пропустили около 80 мигрантов. Из них 13 — это белорусы, несовершеннолетние и женщины.

На вопрос, есть ли сейчас на границе группы мигрантов, которых не пускают ни в Литву, ни в Беларусь, заместитель начальника Службы охраны госграницы (СОГГ) Антанас Монтвидас ответил, что есть: семь женщин и двое мужчин из Сомали.

— Наших сотрудников в этом месте нет, но указанные лица не идут в Литву. Мы обеспечиваем их едой, водой, предлагаем приехать, но они ждут решения Беларуси, — сообщил заместитель командира СОГГ.

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