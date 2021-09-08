Стали известны подробности гибели главы МЧС России 8.09.2021, 14:40

18,386

Евгений Зиничев

Вместе с российским министром погиб оператор.

Глава министерства по чрезвычайным ситуациям России Евгений Зиничев погиб, как сообщают российские СМИ, спасая людей на учениях. Об этом 8 сентября со ссылкой на пресс-служба МЧС сообщило агентство "Интерфакс".

В ведомстве сообщили, что Зиничев погиб при исполнении служебного долга на межведомственных учениях по защите Арктической зоны от ЧС.

По информации ТАСС, произошло это в Норильске. Зиничев спасал кинорежиссера Александра Мельника, который cнимал документальный фильм о развитии Арктики и Северного морского пути.

РБК сообщило в Telegram, что Зиничев пытался удержать поскользнувшегося у края обрыва сотрудника съемочной группы.

"Съемки были во время учений для учебного фильма МЧС. Сотрудник съемочной группы также погиб", – уточнили в посте.

Российская пропагандистка, главред телеканала RT Маргарита Симоньян в Telegram написала, что с Зиничевым погиб оператор.

"Они с оператором стояли на краю выступа. Оператор поскользнулся и сорвался в воду. Очевидцев было достаточно, никто не успел даже сообразить, что произошло, как Зиничев рванул в воду за сорвавшимся человеком и разбился о выступавший камень", – сообщила она.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».