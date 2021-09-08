«У белорусских властей регулярно что-нибудь ломается» 5 8.09.2021, 14:44

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Фото: AFP

Желающих «пошатать стабильность» становится все больше.

Вот у белорусских властей регулярно что-нибудь ломается. То атомная станция, то труба на Гродно Азот, то экспорт, вместе с внешней политикой. И есть одно только дело, которое у властей неизменно получается наилучшим образом. В умении создавать себе недоброжелателей они не имеют себе равных. Или, по крайней мере, в умении поддерживать градус неприязни среди тех, кто и раньше испытывал к властям чувство альтернативной симпатии. Даже удивительно, насколько легко им это удается. Все происходит, можно сказать, само по себе в рамках осуществления процессов текущей жизнедеятельности, пишет телеграм-канал «Письма к дочери».

Я, практически уверен, например, что власти не хотели оскорблять Римскую Католическую церковь. В том смысле, что не проводили заседания ситуативных штабов, эксперты не отбирали эскизы рисунков, которые должны уязвить чувства верующих как можно больнее.

Но ведь получилось! Одна картинка, и любой католик понимает, что он для власти враг до гроба. А католиков, верующих или им сочувствующих, в стране все-таки больше миллиона. И, теоретически, можно было бы сделать вид, что сожалеешь о случившемся, чтобы католики могли сделать вид, что они не обиделись. Но практически, если заставить извиниться одного свидетеля стабильности, то у других может возникнуть когнитивный диссонанс и неуверенность в границах позволенного. А души у свидетелей стабильности нежные. Сомнений и морально-этических дилемм не терпят.

И требование к ИП обзавестись кассовыми аппаратами к 10 октября, при всем несходстве внешних обстоятельств, на самом деле из той же серии, что и картинки в минской газете. Это о том, как поддерживать в обществе нужный градус неприязни. Потому что, необходимость покупки кассовых аппаратов переводит репетиторство или, скажем доставку цветов, в зону отрицательной рентабельности.

И ты, конечно, можешь сказать, что власть давно привыкла жить в атмосфере всеобщей альтернативной симпатии. Но в том-то и дело, что, пока власти повышают градус неприязни внутри, снаружи растет число желающих пошатать белорусскую «стабильность». И, скажем, после вчерашнего ареста в Литве груза БелАЗа, реальность прекращения калийного транзита признал уже даже «Беларуськалий».

И когда внешние угрозы растут, было бы логично поискать опору внутри страны. Помириться с народом и попробовать найти с ним что-нибудь общее. Но вместо этого власть вошла в раж и бьет по широким площадям, задевая то католиков, то ИП, то студентов, то жен футболистов. И, получается, что удовлетворение, в текущих обстоятельствах, могут испытывать только полные свидетели стабильности.

А это значит, что желающих подставить плечо шатающейся стабильности будет трудно найти. А желающих пошатать искать, наоборот, не придется.

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