Найден новый вид крупного кембрийского животного 8.09.2021, 15:00

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У него большая голова и плоское тело.

Большая часть животных кембрийского периода были мелкими по сегодняшним меркам — не больше мизинца. Одними из самых крупных и разнообразных существ нижнего палеозоя считаются радиодонты — отряд вымерших примитивных морских членистоногих. Эти животные были распространены по миру полмиллиарда лет назад. К ним принадлежал, например, знаменитый хищник аномалокарис — «странная креветка» от 60 сантиметров до двух метров в длину, пишет Naked science.

Подобных гигантов найдено не так много. И, кажется, группа палеонтологов из Королевского музея Онтарио (Канада) обнаружила в главном кембрийском «хранилище» ископаемых — формации под названием Сланцы Бёрджес на территории Британской Колумбии — новый крупный вид. Об этом ученые опубликовали статью в журнале Royal Society Open Science.

Новый вид окрестили Titanokorys gainesi — неудивительно, ведь он отличался своими размерами. Длина животного, по оценкам специалистов, составляла полметра, что делает его одним из самых крупных обитателей кембрийских морей. Как и у многих радиодонтов, у титанокориса были стебельковые глаза, круглый рот, похожий на дольку ананаса и полный мелких зубов, пара острых загнутых шипов-отростков под головой для захвата добычи и членистое тело с рядом плавников и жабр.

Этот вид также имел очень длинную по отношению к телу голову (функциональное значение подобных размеров пока не ясно), как у группы радиодонтов, называемой хурдиидами, и более плоское тело по сравнению с другими представителями отряда. Палеонтологи считают, что такая форма служила адаптацией для скольжения по морскому дну. Передвигаясь подобным образом, хищник хватал шипами любую добычу, попадавшуюся на пути.

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