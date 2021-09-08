В Латвии остановили фуру с контрабандой белорусских сигарет на 18 миллионов евро 12 8.09.2021, 15:16

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По документам фура везла фиброцементные плиты.

Российский большегруз, заполненный белорусскими сигаретами, остановили 6 сентября латвийские таможенники, сообщает DELFI.

По документам фура везла из России в Латвию фиброцементные плиты, однако во время проверки полуприцепа на сканере в грузе нашли тайники, в которых перевозили более 9 миллионов пачек контрабандных сигарет.

Сумма неуплаченных Латвии налогов за нелегальный груз составила примерно полтора миллиона евро. Ранее литовцы посчитали, что пачка контрабандных сигарет стоит около 2 евро, то есть оценочная стоимость партии - 18 миллионов евро.

Исследование, которое проводила компания Nielsen, доля контрабанды на табачном рынке Латвии сейчас превышает 18%. То есть почти каждая пятая пачка — нелегальная. При этом почти 80% контрабандных сигарет в Латвии — белорусского происхождения, как и в Литве.

За первую половину 2021 года таможенники Литвы нашли в тайниках в общей сложности 8,8 миллиона пачек сигарет, которые незаконно пытались ввезти в Литву. Большинство из них — продукция гродненской табачной фабрики. Примерно четверть всей контрабанды пришла из Калининградской области России, 75% — из Беларуси.

А вот в Польше в 2020 году по сравнению с 2019-м оцененный в денежном выражении объем изъятых сигарет вырос незначительно: с 95 миллионов злотых в 2019 году до 100 миллионов 2020 году. Хотя доля белорусской контрабанды в них увеличилась с 4,7 миллиона злотых до 27 миллионов.

Но в этом году у наших западных соседей хватало работы: рекордные партии сыпались как из рога изобилия. 7 мая польские пограничники сумели перехватить самую крупную в истории контрабандную партию белорусских сигарет: в железнодорожных контейнерах, которые прибыли на терминал в Тересполе, нашли 2,5 миллиона пачек сигарет примерной стоимостью 37 миллионов злотых (8 миллионов евро, или почти 10 миллионов долларов).

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