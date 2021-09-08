В Петербурге появилось граффити с Марией Колесниковой 8.09.2021, 15:28

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Мария Колесникова

Фото: Сергей Гриц / AP

Фотофакт.

В российском Петербурге в Некрасовском саду в центре города появилось граффити с белорусской политзаключенной Марией Колесниковой. 6 сентября она была приговорена судом в Минске к 11 годам заключения.

Граффити было нарисовано на стене, рядом с портретом оппозиционерки был размещён лозунг "За вашу и нашу свободу". Через несколько часов работа неизвестного автора была уничтожена сотрудниками коммунальных служб Центрального района, свидетельствуют фотографии "Медиазоны".

39-летня Колесникова — бывший музыкант, обучавшийся игре на барочной флейте. Она читала лекции по культуре и с 2007 по 2019 год жила в Германии. Позже вернулась в Минск, где была арт-директором культурного проекта, выкупленного Белгазпромбанком. В 2020 году она возглавила предвыборный штаб тогдашнего главы банка Виктора Бабарико.

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