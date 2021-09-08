Медики рассказали о бактериях, которые помогут вылечиться от коронавируса 8.09.2021, 15:32

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Открытие поможет создать пробиотик и улучшить профилактические методы лечения.

Эксперты из Ассоциации диетологов Украины выяснили, что кишечные бактерии могут помочь вылечиться от коронавируса, пишет cursorinfo.co.il.

Так, ученые провели проверку доминирующих видов бактерий, которые населяют человеческий кишечник на предмет того, насколько они будут активны против коронавируса. Оказалось, что бифидобактерии оказались отличными подавителями не только симптома раздраженного кишечника, но и в какой-то степени COVID-19.

Так, эксперты применили компьютерное моделирование, чтобы найти потенциальные соединения, борющиеся с заболеваниями. Бифидобактерии производят молекулы, которые вступают с коронавирусом в конфликт.

Ученые заявили, что эта находка поможет создать эффективный искусственной созданный пробиотик, который сможет обеспечить отличную профилактику COVID-19, а также сделать более безопасный метод борьбы с этой болезнью.

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