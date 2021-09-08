Доллар в Беларуси вырос до максимума за 34 дня 8.09.2021, 15:44

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Американская валюта укрепляется уже пятый раз с начала месяца.

Белорусский рубль уже третий раз подряд девальвировался к доллару на БВФБ в среду 8 сентября.

Российский рубль и евро подешевели и потащили за собой валютную корзину, стоимость которой снизилась на 0,16% до минимума за 7 дней.

Курс доллара вырос всего на 0,0015 BYN до 2,5194 BYN/USD — максимума за 34 дня.

Доллар укрепляется уже пятый раз с начала месяца, а торги за это время проводились шесть раз.

Евро прервал серию из шести укреплений подряд, за время которой он смог подняться до максимума за 53 дня.

Сегодня белорусский рубль спихнул его с этой вершины, подорожав на 0,0074 BYN до 2,9820 BYN/EUR.

За предыдущие шесть дней торгов курс евро подскочил на 0,0307 BYN.

Курс российского рубля упал на 0,0096 BYN до 3,4304 BYN/100 RUB до минимума с начала сентября.

Российский рубль падает уже четвертый день подряд. За это время он потерял 0,0227 BYN.

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