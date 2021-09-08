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Александра Герасименя о дисквалификации Баскова: Долгожданное и справедливое решение

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  • 8.09.2021, 15:55
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Александра Герасименя о дисквалификации Баскова: Долгожданное и справедливое решение
Александра Герасименя

Ждем лукашиста в утешительном чемпионате среди дисквалифицированных и отстраненных.

Глава «Фонда спортивной солидарности» Александра Герасименя прокомментировала решение IIHF по дисквалификации главы Федерации хоккея Беларуси Дмитрия Баскова:

— Долгожданное и справедливое решение. Только в Беларуси не действуют ни международные, ни внутренние законы. Все остаются на своих местах.

Вскоре ждем новую сборную руководителей спортивных федераций в утешительном чемпионате среди дисквалифицированных и отстраненных.

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