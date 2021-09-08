Александра Герасименя о дисквалификации Баскова: Долгожданное и справедливое решение 4 8.09.2021, 15:55

4,000

Александра Герасименя

Ждем лукашиста в утешительном чемпионате среди дисквалифицированных и отстраненных.

Глава «Фонда спортивной солидарности» Александра Герасименя прокомментировала решение IIHF по дисквалификации главы Федерации хоккея Беларуси Дмитрия Баскова:

— Долгожданное и справедливое решение. Только в Беларуси не действуют ни международные, ни внутренние законы. Все остаются на своих местах.

Вскоре ждем новую сборную руководителей спортивных федераций в утешительном чемпионате среди дисквалифицированных и отстраненных.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».