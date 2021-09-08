Забастовка — лучшее средство от крыс и синих пальцев Telegram-канал «Баста!»

8.09.2021, 15:58

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Всем понятно, что дни Лукашенко сочтены

На сегодняшний день очевидно, что все к чему прикасается рука диктатора мгновенно разрушается. Это и спорт, и производственная сфера, и IT-сектор, и многое-многое другое. Его просто необходимо скорее остановить. Всем понятно, что его дни сочтены, вот только с каждым днем он сжигает все больше и больше наших средств, чтобы крепче держаться за уходящий из-под него стул. Остановить его в наших силах.

Если он не выполнит десять требований от рабочих, мы просто обязаны остаться дома. Мы не его соучастники и тем более не его слуги. Мы — свободный народ Беларуси, с нашим мнением обязан считаться любой человек, пришедший к власти.

Предзабастовочное состояние значит, что нужно готовиться. Запасаемся всем необходимым, создаем финансовую подушку безопасности и прекращаем узурпированное власти. Наши кредиты и плохое финансовое положение — все из-за него. Он и только он виновник всего негативного в Беларуси.

Диктатор максимально дошел до ручки. Его действия могли бы быть смешными, если бы не несли за собой жуткие последствия для нашей с вами страны. Страйк — лучшее средство от крыс и синих пальцев.

Стачке быть!

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