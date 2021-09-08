Зеленский ввел в действие секретное решение СНБО Украины

Зеленский ввел в действие секретное решение СНБО Украины1
- 8.09.2021, 16:25
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Решение касается украинских Военно-морских сил.
Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решения Совета нацбезопасности и обороны О развитии Военно-морских сил Вооруженных сил Украины до 2031 года.
Соответствующий указ был обнародован на сайте главы государства.
«Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 20 августа 2021 О развитии Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины до 2031 года», — говорится в документе.
Решения является секретным, контроль за его выполнением возлагается на секретаря СНБО Алексея Данилова.
Указ вступает в силу со дня его опубликования, 8 сентября.