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Зеленский ввел в действие секретное решение СНБО Украины

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  • 8.09.2021, 16:25
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Зеленский ввел в действие секретное решение СНБО Украины
Владимир Зеленский
Фото: president.gov.ua

Решение касается украинских Военно-морских сил.

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решения Совета нацбезопасности и обороны О развитии Военно-морских сил Вооруженных сил Украины до 2031 года.

Соответствующий указ был обнародован на сайте главы государства.

«Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 20 августа 2021 О развитии Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины до 2031 года», — говорится в документе.

Решения является секретным, контроль за его выполнением возлагается на секретаря СНБО Алексея Данилова.

Указ вступает в силу со дня его опубликования, 8 сентября.

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