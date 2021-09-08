«Цены просто взлетели за один день»: почему в Беларуси заметно дорожает свинина 1 8.09.2021, 16:36

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Архивное фото tut.by

Покупатели в конце августа и начале сентября снова начали жаловаться на рост цен на свинину.

«Цены просто взлетели, и буквально за один день. К примеру, котлетное мясо я покупала в последний раз (это было неделю назад) по 9,39 рубля в магазине у дома, сейчас оно там стоит по 11,49», — рассказывает минчанка Екатерина. Кроме того, по словам покупателей, изменился ассортимент мясной продукции, а во многих магазинах она стала еще и называться по-другому: «вместо шеи, лопатки и тазобедренной части теперь на прилавке лежат полуфабрикаты из свинины мясные, крупнокусковые бескостные охлажденные». Zerkalo.io попыталось узнать, что происходит с ценами на мясо, и выяснить, что стало с ассортиментом.

Покупатели: «Цены просто взлетели, и буквально за один день»

— В магазине у дома цены на мясо с сегодняшнего дня дико поднялись. На некоторые полуфабрикаты из свинины сразу на 4−5 рублей, — рассказывает минчанин Никита.

— Цены просто взлетели, и буквально за один день. К примеру, котлетное мясо я покупала в последний раз (это было неделю назад) по 9,39 рубля в магазине у дома, сейчас оно там стоит по 11,49, — отмечает минчанка Екатерина.

Подобные сообщения написали человек десять. Также люди заметили, что в магазинах изменился ассортимент.

— Мясная продукция, в частности свинина, теперь в нашем магазине называется «полуфабрикат из свинины мясной крупнокусковой охлажденный» вместо «шея», «лопатка», «тазобедренная часть». Только цены разные. Спросила у продавца в отделе, что с названиями. Ответила, мол, так поставщик поставляет, — рассказывает покупательница одного из сетевых магазинов в Минске.

С 3 сентября власти также разрешили производителям и торговле до 23 сентября поднять цены на мясо и мясопродукты — до 4,9% к ценам на 28 февраля.

На какую свинину власти регулируют цены, а на какую — нет. В конце февраля чиновники ввели жесткое регулирование цен на 62 вида социально значимых товаров, а также на 50 отдельных отечественных лекарств. В список попала и свинина.

С 24 по 28 февраля продавцам и поставщикам вообще было запрещено повышать цены на эти товары, а с 1 марта — не больше чем на 0,2% в месяц. Правда, если основания для повышения цены на какую-то позицию действительно веские, то поставщики и продавцы могут обратиться в специальную комиссию. Она рассмотрит это вопрос и в случае необходимости определит, насколько может подорожать конкретный товар. Прецеденты были: подсолнечное масло, молочные продукты, а теперь — и свинина.

Цены регулируются на отрубы и крупнокусковые полуфабрикаты. Исключение составляют полуфабрикаты из высокоценных частей туши — вырезка, длиннейшая мышца, филейная и шейная часть, а также крупнокусковые бескостные полуфабрикаты других наименований из этих частей туши. То есть, к примеру, на мясо для отбивных (обычно это вырезка) цены не регулируются, а вот лопатка или тазобедренная часть в этот список входят.

По официальной статистике, в последний раз свинина сильно подорожала в мае. Средняя цена, по данным Белстата, на бескостную свинину увеличилась на 42 копейки — с 10,67 до 11,09 рубля, а на мясо на кости — на 22 копейки: с 7,50 до 7,72 рубля. И это несмотря на то, что это мясо относится к социально значимым товарам.

Официальной статистики по ценам на свинину за август еще нет. Однако покупатели присылают фото с ценниками на этот продукт в разных магазинах, по которым видно: она подорожала во многих случаях значительно сильнее.

Продавцы: «Было время, когда звонили люди и спрашивали, почему некоторые позиции пропали из продажи»

Торговые сети в один голос говорят, что ни к подорожанию свинины, ни к изменению ассортимента они никакого отношения не имеют: торговля по-прежнему делает все возможное, чтобы обеспечить своих покупателей свежими продуктами.

— Это зависит от поставщиков. Торговой сети не выгодно поднимать цены. Кроме того, на некоторые товары действуют ограничения по росту цен, в том числе и на свинину. Они растут только в том случае, если поставщики подняли цены и альтернативы, где заказать товар, у сети нет. Было время, когда звонили люди и спрашивали, почему некоторые позиции пропали из продажи. Это бывает именно по этой причине: не смогли заказать товар по старой цене, а новая была очень высокой. Но товар в любом случае должен быть на прилавке. Поэтому приходится брать по высоким ценам.

Также в торговой сети добавили, что сейчас у них проблем с ассортиментом нет. Что-то они заказывают сразу у поставщиков, что-то берут на разделку.

— Не могу сказать, что сейчас чего-то нет. Повторюсь, иногда невозможно закупить товар по предлагаемым ценам. А вот с закупкой курицы бывают проблемы. Она не только подорожала и по цене догоняет свинину, но ее действительно может и не быть у поставщиков. Просто нет товара на птицефабриках.

В другой торговой сети нам рассказали, что сейчас торговые надбавки на многие продукты, в том числе и на свинину, они делают ниже, чем раньше. Потому что «цены у производителей растут, а покупательная способность людей падает. А позволить себе кусок мяса должны совершенно все».

— То, что было подешевле, мы и стараемся продавать подешевле, однако торговые надбавки на бюджетное мясо у нас снизились. Таким образом мы сглаживаем подорожание мяса у производителей, — пояснили в одном из магазинов.

Работники мясокомбинатов: «Бывает так, что мясокомбинаты придерживают какой-то товар, чтобы его купили по более высокой цене»

Спросили журналисты и у работников мясоперерабатывающих предприятий о росте цен и сокращении ассортимента свинины.

— Мясоперерабатывающим предприятиям часто невыгодно продавать свою продукцию на внутреннем рынке. Именно из-за ограничения роста цен. Оно распространяется не на весь ассортимент, только на социально значимые товары. У производителей затраты выросли на корма, на энергоносители, на топливо и прочее. А продать они должны практически по той же цене, которая была и месяц, и два назад. Поэтому бывает так, что мясокомбинаты придерживают какой-то товар, чтобы его купили по более высокой цене. Речь не идет о большой прибыли, иногда это делают для того, чтобы просто в ноль выйти. Однако не стоит забывать, что у нас социально ориентированный рынок, поэтому необходимый минимум продукции на прилавках предприятия в любом случае обеспечить должны.

По поводу того, что в некоторых магазинах полуфабрикаты из свинины сменили название, работник предприятия сказал так:

— Это может быть из-за того, что теперь в эти магазины поставляют уже разделанную на заводе продукцию. Магазин может заказать на предприятии, к примеру, полутушу и сделать из нее полуфабрикаты сам. Тогда продукция будет немного дешевле, а деньги за изготовление полуфабрикатов пойдут магазину. И тут снова это не очень интересно производителям в условиях, когда каждая копейка на счету. Иногда им выгодно продать уже готовые полуфабрикаты и деньги за разделку оставить себе.

В торговой сети, где были замечены товары новых наименований вместо прежних, также прокомментировали ситуацию.

— Это просто товары разных наименований. К примеру, шею у нас очень хорошо брали, а новых поставок товара еще не было. Поэтому на прилавках появился другой товар. Как только появится старый, он сразу же будет в продаже, — сказали на инфолинии сети.

Еще один работник мясокомбината не стал развернуто отвечать, почему свинины стало меньше и что происходит с ценами. Однако он подтвердил, что это может происходить именно из-за меньшей привлекательности внутреннего рынка для производителей и активной продажи мяса в Россию.

Напомним, в мае сокращение ассортимента свинины в магазинах комментировал премьер-министр Роман Головченко. Он говорил, что проблема не массовая.

— Где-то, может быть, есть определенные сокращения ассортимента, но это, возможно, связано, как правильно сказать, с жадностью отдельных производителей, которые, возможно, просто ожидают, когда будет лучше ценовая конъюнктура рынка, — говорил премьер-министр.

Про цены Головченко тогда сказал, что «мировой рынок продовольствия переживает бум, цены растут практически на все виды продукции — зерновые, масло, мясо». Но правительство не допустит их роста в стране.

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