В Швейцарии COVID-сертификат сделали обязательным для посещения ресторанов 8.09.2021, 16:42

Новые правила вступят в силу со следующего понедельника.

Швейцарское правительство решило расширить использование COVID-сертификата для ресторанов, культурных мероприятий и проведения досуга в закрытых помещениях.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Новые правила вступят в силу со следующего понедельника. Власти заявили, что хотят предотвратить повышенную нагрузку на систему здравоохранения, особенно в отделениях интенсивной терапии, и закрытие магазинов и офисов.

"Ситуация в больницах остается напряженной, отделения интенсивной терапии очень загружены. В некоторых кантонах операции откладываются, а в некоторых случаях пациенты переводятся в другие больницы", - заявили в правительстве, отметив, что количество людей, которые не вакцинированы, все еще слишком высоко.

Правительство также рассматривает возможность введения проверок для путешественников, въезжающих в Швейцарию.

Чуть больше половины населения Швейцарии было полностью вакцинировано, что меньше среднего уровня по сравнению с другими европейскими странами.

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