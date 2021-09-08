В Швейцарии COVID-сертификат сделали обязательным для посещения ресторанов
- 8.09.2021, 16:42
Новые правила вступят в силу со следующего понедельника.
Швейцарское правительство решило расширить использование COVID-сертификата для ресторанов, культурных мероприятий и проведения досуга в закрытых помещениях.
Об этом сообщает "Европейская правда".
Новые правила вступят в силу со следующего понедельника. Власти заявили, что хотят предотвратить повышенную нагрузку на систему здравоохранения, особенно в отделениях интенсивной терапии, и закрытие магазинов и офисов.
"Ситуация в больницах остается напряженной, отделения интенсивной терапии очень загружены. В некоторых кантонах операции откладываются, а в некоторых случаях пациенты переводятся в другие больницы", - заявили в правительстве, отметив, что количество людей, которые не вакцинированы, все еще слишком высоко.
Правительство также рассматривает возможность введения проверок для путешественников, въезжающих в Швейцарию.
Чуть больше половины населения Швейцарии было полностью вакцинировано, что меньше среднего уровня по сравнению с другими европейскими странами.