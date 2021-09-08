Афганские посольства в мире не признали режим талибов 8.09.2021, 17:13

Фото: Reuters

Новое афганское правительство, созданное талибами нелегитимно.

Все 67 посольств Афганистана в мире не признали режим движения "Талибан". Новое афганское правительство, созданное талибами нелегитимно. С такими заявлениями на пресс-конференции в Душанбе выступил посол Афганистана в Таджикистане Мохаммад Захир Акбар, сообщает "Радио Свобода".

Дипломат отметил, что представляет в Таджикистане вице-президента Афганистана Амруллу Салеха. После бегства из Кабула президента Ашрафа Гани Салех, согласно Конституции, исполняет обязанности главы государства. По словам Акбара, Салех находится в Панджшере, регионе, который последним оказался под властью талибов. Взять регион "Талибан" смог, направив войска из других провинций, и при поддержке Пакистана, сказал посол.

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