В США ученые рассказали об опасности штамма «Дельта» для детей 8.09.2021, 17:30

Их призывают вакцинировать.

"Дельта"-штамм коронавируса, который ширится миром, оказался не таким опасным, как предполагали ученые. Число госпитализаций детей в США с COVID-19 резко возросло с тех пор, как "Дельта"-вариант коронавируса стал доминирующим. Однако новое исследование показывает, что предположение о большей опасности и вызывание более тяжелой формы заболевания, необоснованны, пишет unian.net.

Специалисты центров по контролю и профилактике заболеваний США проанализировали медицинские записи по всей территории страны, охватывающее около 10% населения, в период с 1 марта 2020 года по 14 августа 2021 года. Это охватывало период до появления "Дельта"-штамма, наиболее заразного штамма на сегодня, а также период после того, как он стал доминирующим, начиная с 20 июня.

"Согласно первому исследованию, непривитых подростков госпитализируют в 10 раз чаще, чем привитых. Другое исследование показало, что при штамме "Дельта" процент инфицированных детей с тяжелым течением COVID не увеличился и составил 20%, сравнивая с 10-25% с августа 2020 года по июль 2021 года", - отмечают в американских центрах по контролю и профилактике заболеваний (CDC)

В то же время частота госпитализаций и обращений детей в приемные отделения больниц повысилась. Больше всего выросли поступления в больницы детей в возрасте 4 года и младше - почти в 10 раз, чем в июне 2021 года.

Эксперты уверяют, что новые данные указывают на важность вакцинации для защиты детей от инфекции. Однако на различия между регионами могли повлиять и другие факторы: маски и социальная дистанция.

Напомним, штамм коронавирус "Дельта" впервые обнаружили в Индии осенью 2020 года. Считается, что "Дельта" более заразна, чем предыдущие обнаруженные мутации COVID-19.

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