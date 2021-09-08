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Александр Опейкин: Эту победу мы посвящаем Роману Бондаренко

  • 8.09.2021, 17:32
Александр Опейкин: Эту победу мы посвящаем Роману Бондаренко
Александр Опейкин

Свободные спортсмены добились своей цели.

Александр Опейкин, исполнительный директор «Фонда спортивной солидарности», прокомментировал решении IIHF дисквалифицировать главу Федерации хоккея Беларуси Дмитрия Баскова на 5 лет:

— Спортивные санкции — это блюдо, которое подают холодным. После 10 месяцев расследования Беларусский фонд спортивной солидарности добился поставленной цели — IIHF отстранила Баскова от спортивной деятельности.

Первый большой рапорт был направлен Фондом 1 декабря 2020 года в IIHF и МОК. Над подготовкой рапорта и соответствующего расследования работала целая команда экспертов, которой мы очень благодарны.

Эту победу в борьбе за справедливость мы посвящаем герою Беларуси Роману Бондаренко! Надеюсь, сегодня он улыбнется нам на небесах.

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