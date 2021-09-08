Александр Опейкин: Эту победу мы посвящаем Роману Бондаренко 8.09.2021, 17:32

Александр Опейкин

Свободные спортсмены добились своей цели.

Александр Опейкин, исполнительный директор «Фонда спортивной солидарности», прокомментировал решении IIHF дисквалифицировать главу Федерации хоккея Беларуси Дмитрия Баскова на 5 лет:

— Спортивные санкции — это блюдо, которое подают холодным. После 10 месяцев расследования Беларусский фонд спортивной солидарности добился поставленной цели — IIHF отстранила Баскова от спортивной деятельности.

Первый большой рапорт был направлен Фондом 1 декабря 2020 года в IIHF и МОК. Над подготовкой рапорта и соответствующего расследования работала целая команда экспертов, которой мы очень благодарны.

Эту победу в борьбе за справедливость мы посвящаем герою Беларуси Роману Бондаренко! Надеюсь, сегодня он улыбнется нам на небесах.

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