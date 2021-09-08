Александр Опейкин: Эту победу мы посвящаем Роману Бондаренко
- 8.09.2021, 17:32
Свободные спортсмены добились своей цели.
Александр Опейкин, исполнительный директор «Фонда спортивной солидарности», прокомментировал решении IIHF дисквалифицировать главу Федерации хоккея Беларуси Дмитрия Баскова на 5 лет:
— Спортивные санкции — это блюдо, которое подают холодным. После 10 месяцев расследования Беларусский фонд спортивной солидарности добился поставленной цели — IIHF отстранила Баскова от спортивной деятельности.
Первый большой рапорт был направлен Фондом 1 декабря 2020 года в IIHF и МОК. Над подготовкой рапорта и соответствующего расследования работала целая команда экспертов, которой мы очень благодарны.
Эту победу в борьбе за справедливость мы посвящаем герою Беларуси Роману Бондаренко! Надеюсь, сегодня он улыбнется нам на небесах.