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Польша показала, как группа из 85 нелегалов переходит белорусскую границу

  • 8.09.2021, 17:45
  • 10,906
Польша показала, как группа из 85 нелегалов переходит белорусскую границу

Видеофакт.

Пограничная служба Польши показала на видео, как группа мигрантов из 85 человек нелегально переходит границу. Это рекордная по размеру группа мигрантов, выявленная в это году.

Видео было снято на тепловизионную камеру ночью 7 августа. Все мигранты из группы оказались гражданами Ирака. Их разместили в охраняемых центрах для иностранцев.

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