Польша показала, как группа из 85 нелегалов переходит белорусскую границу
- 8.09.2021, 17:45
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Видеофакт.
Пограничная служба Польши показала на видео, как группа мигрантов из 85 человек нелегально переходит границу. Это рекордная по размеру группа мигрантов, выявленная в это году.
Видео было снято на тепловизионную камеру ночью 7 августа. Все мигранты из группы оказались гражданами Ирака. Их разместили в охраняемых центрах для иностранцев.
Nielegalne przekroczenie granicy z 🇧🇾do 🇵🇱 przez największą w tym roku grupę cudzoziemców w oku kamery termowizyjnej. Grupa liczyła 85 imigrantów, wszyscy to obywatele Iraku. Osoby trafiły do strzeżonych ośrodków dla cudzoziemców.— Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) September 8, 2021
Zdarzenie z dn. 07.08 br.#pojazdobserwacyjny pic.twitter.com/QCMG27UI6f