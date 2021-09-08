Польша показала, как группа из 85 нелегалов переходит белорусскую границу 8.09.2021, 17:45

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Видеофакт.

Пограничная служба Польши показала на видео, как группа мигрантов из 85 человек нелегально переходит границу. Это рекордная по размеру группа мигрантов, выявленная в это году.

Видео было снято на тепловизионную камеру ночью 7 августа. Все мигранты из группы оказались гражданами Ирака. Их разместили в охраняемых центрах для иностранцев.

Nielegalne przekroczenie granicy z 🇧🇾do 🇵🇱 przez największą w tym roku grupę cudzoziemców w oku kamery termowizyjnej. Grupa liczyła 85 imigrantów, wszyscy to obywatele Iraku. Osoby trafiły do strzeżonych ośrodków dla cudzoziemców.

Zdarzenie z dn. 07.08 br.#pojazdobserwacyjny pic.twitter.com/QCMG27UI6f — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) September 8, 2021

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